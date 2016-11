Casting-Portal.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Castings & Contests!

Die Homepage Casting-Portal.de informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um das Thema Castings & Contests!

(firmenpresse) - Der Begriff Casting (aus dem Englischen to cast ursprünglich: angeln, fischen, mittlerweile auch = jemanden für eine Rolle vorsehen) bennent den Prozess der Auswahl von Schauspielern, Tänzern, Sängern, Fotomodellen und anderen Künstlern in der Phase der Vorproduktion von Inszenierungen (Theater, Oper, Zirkus, Konzerte), Filmaufnahmen (Kinofilm, Fernsehfilm, Werbefilm, Musikvideo) und Fotoaufnahmen (Katalog, Zeitschriften, Poster) bezeichnet.



Der Begriff wird inzwischen aber auch im Zusammenhang mit der Auswahl von Musikern für Pop-Bands etwa im Rahmen von Talentwettbewerben und Talentshows verwendet.



Das eigentliche Vorsprechen/Singen/Tanzen im Rahmen des Castings wird auch Audition genannt, bei Sängern speziell Vorsingen.



Web-Link zum Ticket-Portal Casting-Portal.de: http://www.casting-portal.de



In der Film- und Fernsehproduktion wird eine Vorauswahl der späteren Besetzung mit Darstellern oder aber anderen Mitwirkenden vor der Kamera (zum Beispiel TV-Moderatoren, Synchronsprecher) von Casting Directors getroffen, die ihre Vorschläge dann den jeweiligen Regisseuren und Produzenten unterbreiten.



Zumeist erhält der Casting Director auch im Vorfeld bereits Ideen zu Regie, Produktion und Redaktion (beim Fernsehen) bzw. Regie, Produktion und Verleih (beim Film).



Im Film werden alle Akteure als "Besetzung" (cast) bezeichnet. Casting ist somit nichts anderes als die Besetzung der Rollen, die in einem Drehbuch vorgesehen sind. Eine Reihe der Rollen wird namentlich im Vor- oder Nachspann genannt, die Statisten bleiben hingegen meist ungenannt, gehören aber auch zur Besetzung.



Web-Link zu den Ticket-News & -Infos: http://www.casting-portal.de/modules.php?name=Casting-News



Abschließend wird über die Besetzung nach dem Vorsprechen der im Laufe des Castings in die engere Auswahl gekommenen Darsteller entschieden.





Die Vermittlung von Darstellerinnen und Darstellern für das Casting erfolgt dabei zumeist über Casting-Agenturen.



Bei einem Model-Casting in einer Modelagentur werden dagegen die Maßangaben und die Eignung des Models gegenüber dem Auftraggeberstamm der Modelagentur überprüft. Ferner werden in der Regel zumindest Digitals erstellt, die das Model am Tag des Castings zeigen.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Casting-Portal.de, Casting, Contests, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Casting (Auswahlverfahren) bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Casting_(Auswahlverfahren)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Casting_(Auswahlverfahren)&action=history verfügbar.



Dieser Beitrag wurde am Samstag dem 26. November 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.casting-portal.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Casting (Auswahlverfahren) bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Casting_(Auswahlverfahren)) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Casting_(Auswahlverfahren)&action=history verfügbar.)



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel Casting_(Auswahlverfahren) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung) basiert.

In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren verfügbar.)



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Harald Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 26.11.2016 - 20:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1429368

Anzahl Zeichen: 3582

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Harald Hildebrandt

Ansprechpartner: Dr. Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.