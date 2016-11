Goldregen! Gehörlose Kassandra Wedel gewinnt für Bayern "Deutschland tanzt" (FOTO)

(ots) -

Glanz, Gänsehaut und Gefühl pur im Finale der ProSieben-Show

"Deutschland tanzt": Kassandra Wedel gewinnt für Bayern! Schon mit

ihrem ersten Auftritt nimmt die gehörlose Münchnerin mit einem Tanz

im Wasser Deutschland den Atem. Ein heißer Tango sorgte für weitere

Begeisterung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern in ganz

Deutschland - und damit für den Sieg. Kassandra Wedel: "Ich fühle

mich wie im Goldregen. Es ist wie bei Frau Holle: Wenn man fleißig

war, geht man durch das Tor und wird mit Gold überschüttet. Das ist

eine sehr schöne Anerkennung des Publikums und darüber freue ich mich

sehr."



Comedian Oliver Pocher sichert sich mit einem geringen Abstand

Platz zwei für Niedersachsen, gefolgt von Fernanda Brandao für

Hamburg.



So hat Deutschland gewählt:



Platz 1: Bayern - 168 Punkte



Kassandra Wedel legt im Finale nochmal eine Schippe drauf: Die

Münchnerin tanzt zunächst mit einer starken Performance im Wasser

(Musiktitel: "We Found Love"). Mit ihrem zweiten Auftritt - ein

leidenschaftlicher Tango - überzeugt die HipHop-Weltmeisterin

Deutschland restlos von sich und holt den Sieg für Bayern

(Musiktitel: "Santa Maria").



Platz 2: Niedersachsen - 160 Punkte



Entertainment pur und als Frau getarnt: Oliver Pocher hing zu Sia

("The Greatest" und Chandelier" im hautengen Body und mit blonder

Langhaar-Perücke am Kronleuchter von der Decke und endete mit einem

Cha Cha Cha. In seiner zweiten Performance legte er zu einem 90er

Jahre Medley eine solide Boygroup-Performance aufs Tanz-Parkett

(Musiktitel: "Everybody", "Back For Good", "It's Alright", "Step By

Step", "Bye, Bye, Bye").



Platz 3: Hamburg - 112 Punkte



Apasionada: Fernanda Brandao zündete mit ihrem Temperament die

Bühne an und bezirzte das Publikum mit einem Paso Doble (Musiktitel:



"Espana Cani"). Zu "Rhythm Nation" zeigt sie in einer zweiten

Performance eine perfekte Commercial-Choreografie im

Janet-Jackson-Style.



Platz 4: Hessen - 108 Punkte



"Still Falling For You": Die zarte Taynara Wolf hing mit viel

Eleganz und perfekter Körperbeherrschung in den Seilen und

begeisterte mit einem beeindruckenden Aerial Dance. Anschließend

punktete sie für Hessen mit einem hinreißenden und powervollen Cha

Cha Cha (Musiktitel: "Can't Stop The Feeling").



Platz 5: Berlin - 72 Punkte



Avelina Boateng zeigte in einem Contemporary-Freestyle eine

gefühlvolle und "malerische" Performance mit viel Farbe (Musiktitel:

"Rise Up"). In ihrem zweiten Auftritt bewies die Berlinerin zu "Proud

Mary", dass sie eine Tänzerin durch und durch ist und überzeugte mit

einem gekonnten Jive zu Tina Turner.



Platz 6: Baden-Württemberg - 20 Punkte



Klassik und Moderne: Magdalena Brzeska und ihre Tochter Noemi

Peschel brillierten in einer Fusion von Breakdance & Ballet

(Musiktitel: "Torn"). Mama Magdalena Brzeska zeigte Deutschland

anschließend im Paartanz, wie Rumba in Perfektion geht (Musiktitel:

"Thinking Out Loud").



