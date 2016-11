"Heulsuse halt." Warum fließen bei Samu Haber zum ersten Mal bei "The Voice of Germany" Tränen? (FOTO)

"Heulsuse halt", stellt Andreas Bourani fest. "Samu ist endlich

zum Mann geworden. Jungs heulen nicht, aber Männer weinen", sagt

Smudo. In seiner 46. Show (Sonntag, 27. November, in SAT.1) fließen

bei Coach Samu Haber zum ersten Mal Tränen. Was ist der Grund für

seinen Gefühlsausbruch? Beim Auftritt von Louisa Jones (24, Hannover)

und Andreas Steiger (23, Marburg) ist der #TVOG-Lieblingsfinne so

sehr gerührt wie noch nie. Die Gefühlseskalation provoziert der Coach

selbst. Von seinen Schützlingen verlangt er vor dem gemeinsamen

Battle mit "Calm After The Storm" (The Common Linnets): "Ich möchte

diesen 'sorrow' hören, wie fucking traurig das ist." Samu Haber

nachher ganz überwältigt: "Es war diese Emotion, diese full joy

Liebe, Lovesong."



Diese Talente treten in der dritten Ausgabe der Battles in SAT.1 an:

Team Samu: Louisa Jones (24, Hannover), Andreas Steiger (23,

Marburg), Andrina Travers (21, Zürich/CH) und Nicole Bührer (33,

Ihringen).

Team Yvonne: Mathea Elisabeth Höller (18, Bruck/AT), Anja Kraml (25,

Linz/AT), Marie Claudia Apenou (17, Berlin), Artur Molin (39,

Marburg), Friedemann Petter (27, Leipzig) und Jonny Vom Dahl (21,

Tiefurt).

Team Fanta: Sally Grayson (41, Winzerhausen), Celena Pieper (20,

Osnabrück), Lukas Räuftlin (23, Ziefen b. Basel/CH) und Georg Stengel

(23, Jüterbog).

Team Andreas: Leon Braje (20, Ronnenberg), Sarah Sacher (20,

Steyr/AT), Adrian Schiele (17, Ellwangen), Daniel Moczarski (30,

Bochum) und Homsing Ronra Shimray (39, Karlsruhe).



"The Voice of Germany" immer sonntags in SAT.1 und donnerstags auf

ProSieben, jeweils um 20:15 Uhr.



