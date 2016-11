Spurensuche nach 128 Jahren: SAT.1-Dokumentation "Jack the Ripper - Was wirklich geschah" am Dienstag, 29. November 2016, um 22:25 Uhr

(ots) - "Niemand wacht in der Früh auf und sagt:

'Heute begehe ich ein sexuelles Tötungsdelikt.'" Dr. Thomas Müller

kennt sich mit Mördern aus. Der Kriminalpsychologe und Fallanalytiker

beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Abgründen des Menschen und

war unter anderem auch bei der Untersuchung der Taten des so

genannten Rhein-Ruhr-Rippers Frank Gust beteiligt. Für die

Event-Dokumentation "Jack the Ripper - Was wirklich geschah" taucht

der österreichische Kriminologe in die Welt des bis heute unbekannten

Mörders von Whitechapel ein, der 1888 das Londoner East End durch

eine extrem blutige Mordserie an Prosituierten in Panik versetzte.

Zusammen mit weiteren Experten wie Kriminalhistoriker Donald

Rumbelow, Rechtsmediziner Sebastian Kunz und Kriminalkommissar Uwe

Kinn versucht er, dem Prostituiertenmörder 128 Jahre nach der

Mordserie endlich eine Identität zu geben. Dr. Thomas Müller fasst

die Grundmotivation des Täters zusammen, die vergleichbar ist mit der

eines Frank Gusts und anderer Serienmörder des 20. und 21.

Jahrhunderts: "Man kann sich einen Menschen vorstellen, der ständig

auf der Flucht ist. Seine Fantasien treiben ihn dazu, Opfer zu

suchen, sie zu töten, und dann das umzusetzen, was ihm immer und

immer wieder durch den Kopf geht." Welcher der sieben

Hauptverdächtigen der East-End-Morde von 1888 passt in dieses Schema?

Wer hatte ausreichend Anatomiekenntnisse, die es ihm erlaubten, seine

Opfer in geradezu perverser Professionalität auszuweiden? Ist es auf

Basis modernster Technik heute möglich, aus den spärlichen

Zeugenaussagen ein Phantombild zu generieren - und löst dieses Bild

endlich das Rätsel um Jack the Ripper? Die Antworten sehen

SAT.1-Zuschauer am Dienstag, 29. November 2016, um 22:25 Uhr.



