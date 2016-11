TATORT RENTE - Neues Verbraucherportalüberprüft Nachhaltigkeit der Riesterrente

(ots) - Das erste zivilgesellschaftliche Informationsportal

zur Überprüfung der Nachhaltigkeit von fondsbasierten

Riesterversicherungen (faire-rente.de) wird am 28.11.2016 der

Öffentlichkeit vorgestellt. Analysiert werden in einem ersten

Untersuchungsschritt 36 Riester-Anbieter und ihre 45 fondsbasierten

Riesterprodukte bzw. Fondssparpläne. Dabei werden über 1.000 für

Riesterversicherungen verwendbare Investmentfonds und deren

Beteiligungen an 250 ausgewählten Unternehmen überprüft, die sich im

Konflikt mit sozialen und ökologischen Standards befinden.



Das Informationsportal beantwortet die Frage, welche

Riesterprodukte von Umweltzerstörung, Ausbeutung, Korruption oder

Waffenhandel profitieren und welche nicht. Müssen Anbieter von

Riesterversicherungen verpflichtet werden, soziale und ökologische

Kriterien beim Investment zu berücksichtigen? Wie verhält sich der

Gesetzgeber und was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun?



Ziel des Projektes ist es, vor dem Hintergrund aktueller

Gesetzesänderungen mehr Transparenz und Vergleichbarkeit in Bezug auf

die soziale und ökologische Bilanz von aktienbasierten

Riester-Produkten für Verbraucherinnen und Verbraucher herzustellen.

Das Projekt wirbt zudem im Deutschen Bundestag dafür, dass die

staatliche Förderung von Altersvorsorgeprodukten an soziale und

ökologische Mindeststandards gekoppelt wird.



Die ARD-TATORT Kommissarin und Schauspielerin ULRIKE FOLKERTS

erklärt schließlich, warum sie das Projekt als Schirmherrin der

Kampagne TATORT RENTE unterstützt.



Datum: Montag, 28.11.2016

Zeit: 12:00 Uhr

Ort: KREISHANDWERKERSCHAFT KÖLN

Adresse: Frankenwerft 35, 50667 Köln



Anwesende GesprächspartnerInnen sind:

Ulrike Folkerts

Schauspielerin, Schirmherrin der Kampagne "Tatort

Rente"



Christiane Overkamp



Geschäftsführerin, Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW



Julia Dubslaff

Projektleiterin "faire-rente.de", Facing Finance e.V.



Markus Feck

Leiter Finanzen & Versicherungen, Verbraucherzentrale NRW



Marcel Leistenschneider

Sustainalytics



Thomas Küchenmeister

Geschäftsführender Vorstand Facing Finance e.V.



Anmeldung unter: info(at)faire-rente.de



Mehr Informationen unter: www.facing-finance.org &

www.faire-rente.de







