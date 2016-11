Beliebt bei Jung und Alt: 6,63 Millionen sahen gestern im Ersten "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" mit Florian Silbereisen im Ersten

(ots) - Am gestrigen Samstagabend erreichte "Das

Adventsfest der 100.000 Lichter" 6,63 Millionen Zuschauer, was einem

Marktanteil von 23,6 % entspricht. Damit war die vorweihnachtliche

Show nach der "Tagesschau" (7,00 Mio./ 25,6% MA allein im Ersten) die

meistgesehene Sendung des Tages. Auch bei den jungen Zuschauern

zwischen 14 und 49 Jahren konnte Florian Silbereisen mit einem

Marktanteil von 9,1 % punkten.



Am Vorabend zum ersten Advent präsentierte Florian Silbereisen

live im Ersten die große Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Der

Showmaster zündete mit vielen Stars die ersten Kerzen an und stimmte

die Zuschauer mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern auf

die besinnlichste Zeit des Jahres ein. Zu Gast bei Florian

Silbereisen waren Helene Fischer, Mario Adorf, André Rieu, Sascha

Grammel, Andreas Gabalier, Rolf Zuckowski, Helmut Lotti, Semino Rossi

und viele andere.



"Das Adventsfest der 100.000 Lichter" ist eine

Gemeinschaftsproduktion der ARD und des ORF in Zusammenarbeit mit

Jürgens TV.



Kommentare zur Pressemitteilung