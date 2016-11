Tipps zu Weihnachten aus dem Karina-Verlag

Der Karina-Verlag wurde Mitte 2014 von Autorin Karin Pfolz gegründet. Ein junger Verlag, umso erstaunlicher, was hier so alles auf die Beine gestellt wird. Auf ein bestimmtes Genre hat sich der Verlag nicht festgelegt, und so wird dem Leser ein buntes Spektrum an interessanter und abwechslungsreicher Lektüre geboten.



Sie finden Bücher, CDs, Unterhaltung und Entspannung! Die Leseproben geben Einblick in das schriftliche Werk und in andere Welten.



Zudem gibt es verschiedene Projekte, wo durch den Erlös Menschen geholfen wird, die es dringend nötig haben und jeder Cent gebraucht wird.



Die Verlegerin sagt selbst: „Die Bücher werden nicht von Star-Autoren geschrieben. Es sind Bücher, die mit der Seele geschrieben wurden. Die Texte unbekannter Autoren sind um einiges spannender und abwechslungsreicher, als so mancher Bestseller.“



Schauen Sie sich in aller Ruhe auf der Webseite um und sehen selbst, was es alles zu entdecken gibt. Viel Vergnügen dabei! Mit Sicherheit finden Sie hier das passende Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben.

www.karinaverlag.at/



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



