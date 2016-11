Detektei Köln, Frankfurt, Karlsruhe – Sorgerechtsstreit

Ein Detektiv der Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe kann durch eine Observation helfen, die nötigen Beweise für die positive Entscheidung eines Sorgerechtsstreits zu ermitteln.

Im Jahr 2014 lag die Scheidungsrate bei 43,06 %, und es lebten 134.803 minderjährige Scheidungskinder in Deutschland. Knapp die Hälfte aller Ehen heute zu Tage wird wieder geschieden. Im Jahr 1960 lag die Scheidungsrate gerade mal bei 10,66%.



Egal wie glücklich die Ehe Mal begonnen hat, bei der Scheidung geht es meist nur noch um Schuldzuweisungen, Unterhalt und Sorgerecht. Eine Gerichtsverhandlung muss nun klären wem da Sorgerecht zugesprochen bekommt und wie viel Unterhalt gezahlt werden muss.

Auch nach der Festsetzung kommt es oft zu gerichtlichen Auseinandersetzungen über das Sorgerecht. Ein Sorgerechtsverfahren sollte gut vorbereitet sein, da es vor Gericht wichtig ist ausreichende Beweise für das Vertreten seines Standpunktes zu haben.

Die Detektive und Detektivinnen der Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe unterstützen Eltern mit viel Fingerspitzengefühl und dem nötigen Maß an Diskretion. Im Mittelpunkt der Ermittlungen der Detektive steht das Wohlbefinden des Kindes.







Der Grund das eine Sorgerechtsklage anstrebt wird, kann natürlich schon alleine darin liegen, dass das Kind lieber beim Elternteil leben möchte dem das Sorgerecht nicht zugesprochen wurde. Oft besteht auch die Angst da Unterhaltszahlungen nicht dem Kind zugute kommen, oder das neue Umfeld des Ex-Partners schädigenden Einfluss auf das Kind haben könnte.

Eine schwere psychische Erkrankung, oder Suchtproblematik der Eltern kann negative Auswirkungen für das Kind haben. Es liegt eine Vernachlässigung vor, oder der Aufsichtspflicht wird nicht nach gekommen.

Dem anderen Elternteil diesen Verdacht nachzuweisen und dabei das Kind zu schützen kann schwer sein. Dazu ist es Nerven aufreiben, da es um sehr private Dinge geht die man nun öffentlich preisgeben muss.



Deshalb werden Sorgerechtsstreitigkeiten mit besonders viel Einfühlungsvermögen von den Detektiven der Detektei AsA-GUARD KG behandelt. Die Detektive schützen das Kind und versuchen schnellst möglich ein Ergebnis zu erbringen. So kann das Gerichtsverfahren durch die Arbeit der Detektei erheblich verkürzt werden.







Die Detektive und Detektivinnen der Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe ermitteln durch eine durchdachte Observation schnell Hieb und stichfeste Beweise die für eine sichere Beweisführung vor Gericht nötig sind.

Ist das Kindeswohl gefährdet bietet die Observation der Detektive der Detektei zusätzlich Schutz für das Kind.







Die Detektive und Detektivinnen der Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe haben lange Jahre Erfahrung in der Ermittlung von Beweisen für erfolgreiche Scheidungs- und Sorgerechtsverfahren. Mit Knowhow und Einfühlungsvermögen übernimmt ein speziell ausgebildeter Detektiv der Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe den Fall. Durch die Zielstrebigkeit und die Genauigkeit der Detektive und Detektivinnen der Detektei ist meist nur eine kurze Observation nötig. Schon nach einer kurzen Observation Zeit ist es dem Detektiv oder der Detektivin möglich ausschlaggebende Beweise zu sichern. Die Beweise die dem Gericht durch die Observation vorgelegt werden können erleichtern eine Gerichtsverhandlung zu Gunsten des Mandanten.





Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe

Die Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe löst die Probleme von Wirtschaftskunden und Privatkunden zuverlässig.

In der Detektei kommen ausschließlich geschulte Detektive und Detektivinnen zu Einsatz.

Die Detektive beraten Ihre Kunden vor der Übernahme eines Falles ausführlich über alle Sachverhalte und mögliche Kosten.

Alle Detektive und Detektivinnen der Detektei habe lange Jahre Erfahrung in der Ermittlung, Beweissicherung und Observation. Durch die Erfahrung und das Knowhow der Detektive kommen Observation schnell zu einem Ergebnis.

Die in der Observation der Detektive ermittelten Beweisen können bei Bedarf vor Gericht eingesetzt werden.

Zusätzlich stellt die Detektei Ihren Kunden einen professionellen Sicherheitsdienst bereit.

Der Sicherheitsdienst übernimmt mit versierten Sicherheitsdienstmitarbeiter den Messeschutz, Türsteher Tätigkeiten, und Personenschutz sowie Objektschutz.







Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe

Die Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe beschäftigt speziell ausgebildete Privatdetektive und Wirtschaftsdetektive. Die Detektive und Detektivinnen haben sich auf die Observation, das sichern von Beweismaterial und die Aufklärung der in der Detektei anfallenden Fälle spezialisiert.

In der Privatdetektei der Detektei Fallen häufig Fälle von Unterhaltsbetrug, Ehebruch/Treuetest, Stalking an.

Die Wirtschaftsdetektei setzt Kaufhausdetektive zur Überwachung von Warenhäusern ein. Die Wirtschaftsdetektei der Detektei schleust verdeckt arbeitende Detektive oder Detektivinnen in Firmen ein, und klärt so Unstimmigkeiten frühzeitig auf.

Eine Mitarbeiterüberwachung kommt in verschiedenen Verdachtsmomenten in Frage, ein Grund für eine Observation kann der Verdacht auf Lohnfortzahlungsbetrug sein.

Auch Patentverletzung oder Produktpiraterie werden von den Detektiven der Detektei aufgedeckt.



Der Sicherheitsdienst der Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe sorgt mit seinem Sicherheitsdienst für Ordnung auf dem Messegelände. Der Sicherheitsdienst Schützt dabei Angestellte der Messe und auch die Wertgegenstände am Messestand. Schutz und Sicherheit bietet der Sicherheitsdienst auch seinen Kunden des Personenschutz und Objektschutz.

Auch in Diskotheken als Türsteher ist der Sicherheitsdienst tätig.







Referenzen bekannten Konzernen:

Wertkauf SB- Warenhäuser

Globus Handelshof GmbH & Co.KG

Multistore

Kaufhalle AG

Saturn GmbH

dm-Drogerie

Lidl GmbH & Co.KG

Massa-Warenhäuser

Die Detektive und Detektivinnen der Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe sind Profi in der Observation, Ermittlung und Beweissicherung.



Möglicher Einsatz der Detektive der Detektei:



Privatdetektei:

- Mobbing

- Stalking

- Personensuche

- Unterhaltsbetrug

- Treuetest

- Ehebruch



Wirtschaftsdetektei

- Kaufhausdetektive

- Wirtschaftsermittlungen

- Einschleusung verdeckter Detektive

- Mitarbeiterüberwachung

- Patentrecht

- Produktpiraten



Sicherheitsdienst

- Personenschutz

- Objektschutz

- Messeschutz

- Türsteher

Detektei AsA-GUARD KG - Detektei Köln, Detektei Frankfurt, Detektei Karlsruhe

AsA-GUARD KG



Wirtschafts & Privatdetektei



Lerchenstrasse 6

55270 Zornheim

Deutschland



Telefon: 06136 - 4083743



Mobil: 0178/8780546



E-Mail: info(at)asaguard-detektei.de

Angelique Amokrane

Werbedesign Lüneburg

Hinrich-Wilhelm-Kopf-Strasse 6

21337 Lüneburg

Telefon: 04131/7061735



info(at)werbedesign-lueneburg.de

http://www.werbedesign-lueneburg.de

