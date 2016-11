HdWM-Präsident Prof. Dr. Michael Nagy beruft Dr. Annette Bornhäuser zur Professorin

Neue Professorin will psychologisches Know-how in innovativem Lehr- und Forschungsumfeld vermitteln

Präsident Prof. Dr. Michael Nagy beruft Dr. Annette Bornhäuser zur Professorin.Foto: Franz Motzko

(firmenpresse) - MANNHEIM. Seit Beginn des Wintersemesters 2016/17 kann an der Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) in Mannheim der Studiengang Psychologie und Management belegt werden. Und gleich zum Start erfreut sich der Studiengang auch großer Beliebtheit. Studiengangsleiterin ist Dr. Annette Bornhäuser, die dieser Tage vom Präsidenten der HdWM, Prof. Dr. Michael Nagy, zur Professorin an der HdWM berufen wurde.



Mit der sehr modernen Form des Wirtschaftspsychologiestudiums werden die notwendigen Kompetenzen vermittelt, um in Bereichen wie Human Resources, Unternehmenskommunikation, Marketing oder Vertrieb, erfolgreich arbeiten zu können. Gleichzeitig bietet der wirtschaftspsychologische Schwerpunkt die Grundlage, ein anschließendes Masterstudium der Arbeits-, Organisations- oder Wirtschaftspsychologie zu belegen.



Bei Bedarf bietet die HdWM gemeinsam mit Ihren Partnerunternehmen ein zusätzliches Kontaktstudium sowie einen Einstieg in die Master-Studiengänge der Klinischen Psychologie und somit zu Ausbildungen in der Psychotherapie ermöglicht. Die Verzahnung der Wirtschaftspsychologie mit Modulen der Wirtschaftswissenschaften und der Managementlehre ermöglichen zudem ein anschließendes Masterstudium der Betriebswirtschaft oder des Managements, wie etwa der Master-Studiengang Business Management an der HdWM.



Vermittlung psychologischen und wirtschaftswissenschaftlichen Wissens im Fokus



Ein Team hochkompetenter Dozenten aus der Unternehmenspraxis vermitteln umfangreiches psychologisches und wirtschaftswissenschaftliches Wissen und übt auch die entsprechenden professionellen Handlungsweisen ein. Im 5. Semester können die Studierenden eine Vertiefung in den Personal- oder Marketing-Bereich wählen und somit eine wichtige Basis für den beruflichen Einstieg legen. Begleitend werden Sprachtrainings sowie nachhaltige Karriere-Seminare mit anschließendem Einzelcoaching durchgeführt. Die abschließende Bachelorarbeit kann wahlweise mit einem Unternehmen oder über eine eigene Themensetzung geschrieben werden.





Die neu berufene Professorin zeigt sich denn auch hoch motiviert: „Schon seit Langem besteht meinerseits der Wunsch, psychologisches Know-how in einem innovativen Lehr- und Forschungsumfeld zu vermitteln. Ich möchte psychologische Inhalte gerne in einem Setting vermittelt sehen, in dem theoretische Grundlagen eine wichtige Rolle spielen und in dem die Auswahl dieser Inhalte aus der Praxis abgeleitet sind. Mir ist daran gelegen, Studierende für psychologische Zusammenhänge zu begeistern und ihnen die Relevanz dieser Themen für ihren weiteren beruflichen Lebensweg aufzeigen“.



Zum wissenschaftlichen Hintergrund von Prof. Bornhäuser: Durch ihre beiden Studienabschlüsse in Psychologie sowie Gesundheitswissenschaften/Public Health verfügt sie über fundiertes Wissen in beiden Bereichen. Zudem hat sie sich einen interdisziplinären Blick angeeignet, der von psychologischen Grundlagenfächern bis hin zu Themen der unternehmensbezogenen Psychologie reicht.



Weitere Schwerpunkte: Kommunikation, Konfliktmanagement und Führungskräfteentwicklung



„Durch anderthalb Jahrzehnte Erfahrung im inner- wie auch außeruniversitären Wissenschaftsbetrieb konnte ich zahlreiche Erfahrungen sammeln. Und als freiberufliche Trainerin und Beraterin war ich sowohl in der freien Wirtschaft als auch für kommunale Institutionen tätig. Inhaltliche Schwerpunkte dieser Trainings sind seit einigen Jahren die Bereiche Kommunikation, Konfliktmanagement sowie Führungskräfteentwicklung“, sagt Prof. Bornhäuser.



Wertvolle Erfahrungen in der Erwachsenenbildung runden das Bild ab. Kompetenzen in der Betreuung, Begleitung und Beratung von Studierenden konnte sie durch Mitarbeit am Lehrstuhl für Medizinische Psychologie des Universitätsklinikums Heidelberg sowie neuerdings an der SRH Hochschule Heidelberg erwerben. Ein ehrenamtliches Engagement als Mentorin für die Friedrich-Ebert-Stiftung rundet den weiten Kompetenzbereich von Prof. Bornhäuser ab.



Prof. Nagy zeigt sich überzeugt: „Wir haben mit Prof. Bornhäuser für die HdWM weitere wertvolle Wissenschaftskompetenz in Lehre und Forschung hinzugewonnen. Mit ihren Erfahrungen und ihrem Fachwissen sowie ihren sozial-kommunikativen Fähigkeiten wird sie eine hervorragende Studiengangsleiterin für den Studiengang Psychologie und Management sein“.



Internationale Bund (IB) als Hauptgesellschafter der HdWM



Die unternehmensnahe Hochschule der Wirtschaft für Management startete im Frühjahr 2011 mit ihrem Studienbetrieb und zählt derzeit über 400 Studierende, Tendenz weiter steigend. 50 Partnerunternehmen unterstützen die Hochschule. Hauptgesellschafter der HdWM ist der Internationale Bund, einer der großen freien Bildungsträger in Deutschland. Fünf innovative Bachelor-Studiengänge sowie einen attraktiven Master-Studiengang bietet die HdWM derzeit an:



1. Management und Unternehmensführung (B.A.) Leiter Prof. Dr. Hans-Rüdiger Kaufmann

2. Beratung und Vertriebsmanagement (B.A.), Leiterin Prof. Dr. Susanne Steimer

3. Management in International Business (B.A.), englischsprachig, Leiter Prof. Roy J. Jenkins

4. IT Management (B.Sc.), Leiter Prof. Dr. Christoph Sandbrink

5. Psychologie und Management (B.Sc.), Leiterin Prof. Dr. Annette Bornhäuser

6. Business Management (M.A.), Leiter Prof. Dr. Michael Nagy



"Managers made in Mannheim" - Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM):



Die unternehmensnahe Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) hat im Frühjahr 2011 ihren Studienbetrieb aufgenommen und zählt derzeit über 400 Studierende, Tendenz weiter steigend. 50 Partnerunternehmen unterstützen die Hochschule. Präsident der Hochschule ist der renommierte Wissenschaftler und Hochschulmanager, Prof. Dr. Michael Nagy, Hauptgesellschafter der Internationale Bund. Die staatlich anerkannte, private Hochschule bietet sechs attraktive Studiengänge:



Keine überfüllten Hörsäle: Kurse mit 30 Studierenden



Nagy: „Die Partnerunternehmen der Hochschule übernehmen die Patenschaft für jeweils einige Studierende und fördern so ,ihre‘ Studenten. Auf diese Weise sichern sich die Unternehmen qualifizierten Nachwuchs, der gezielt auf ihre Bedürfnisse vorbereitet wird. Wichtige Merkmale sind kleine Klassen von ca. 30 Kursteilnehmern, intensive Betreuung durch unsere Professorinnen und Professoren sowie eine enge Kooperation mit regionalen Unternehmen. Praxisnähe in der Lehre wird durch Einbindung von Fach- und Führungskräften aus den Partnerunternehmen gewährleistet“.



Mit diesem Modell bietet die Hochschule gleichzeitig Lösungsansätze für die gravierenden Engpässe auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft. Konzentrierte Praxisphasen der Studierenden in den Partnerunternehmen runden das Bild ab. Die Hochschule besetzt durch dieses neuartige Konzept eine Nischenposition, die sowohl den Studierenden als auch den Partnerunternehmen zu Gute kommt. Im September 2016 ist bereits der sechste Bachelor-Jahrgang an der HdWM verabschiedet worden.



Internationaler Bund als Mehrheitsgesellschafter



Die HdWM ist in privater Trägerschaft. Mehrheitsgesellschafter ist der Internationale Bund (IB), einer der großen freien Bildungsträger in Deutschland. „Unser Engagement an der HdWM ist eine sehr gute Ergänzung unseres vielfältigen Bildungsportfolios mit klarem Focus auf den Bildungsmarkt der Zukunft“, sagt IB-Vorstandsvorsitzender Thiemo Fojkar. Geschäftsführer der HdWM ist der Hochschulmanager Wolfgang Dittmann, Chef der gemeinnützigen Gesellschaft für interdisziplinäre Studien mbH (GIS) des IB.



"Zur GIS gehören die Medizinische Akademie mit über 100 staatlich anerkannten Schulen an 25 Standorten im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens. Hinzu kommt, neben der HdWM, die IB-Hochschule Berlin mit weiteren Studienzentren in Köln, Hamburg und Stuttgart. In allen unseren Bildungseinrichtungen stehen wir für Interkulturalität und Integration. Und gerade die HdWM ist ein besonders erfreuliches Beispiel dafür, dass diese auch gelebt werden kann“, sagt Dittmann. Bundesweit zählt der IB rund 14.000Beschäftigte und betreibt rund 700 Bildungseinrichtungen an 300 Standorten.



Weitere Gesellschafter der HdWM sind die Unternehmensgruppe Kiry, das Heinrich-Vetter-Forschungsinstitut für Arbeit und Bildung in der Metropolregion Rhein-Neckar e.V. (HVFI) und die Mannheimer Forschungsgesellschaft für Arbeit und Bildung mbH (MAFAB). Hinzu kommt das Deutsch-Türkische Institut für Arbeit und Bildung e.V. (DTI), dessen Vorstandsvorsitzender, der deutsch-türkische Vorbild-Unternehmer Mustafa Baklan, der die HdWM von Beginn an begleitet und unterstützt.



Wissenschaftsrat: „Innovatives Hochschulkonzept“



Die Studiengänge sind speziell auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes der Zukunft ausgerichtet, um dem Führungs- und Fachkräftemangel – insbesondere bei mittelständischen Unternehmen - entgegenzuwirken. Wer gab den Anstoß? Mutige Unternehmer und Wissenschaftler haben die Hochschullandschaft analysiert und eine Nische aufgetan, die einen völlig neuen Hochschultyp hervorgebracht hat. Auch das Finanzierungskonzept der unternehmensnahen Hochschule ist zukunftsorientiert und sichert eine win-win-Situation für alle Beteiligten.



Der Wissenschaftsrat bewertet das neuartige Hochschulkonzept als „innovative Mischform zwischen einer klassischen Fachhochschule und einer dualen Hochschule" mit Vorteilen sowohl für Absolventen der HdWM als auch für die Partnerunternehmen. Mit der Hochschule Ludwigshafen, der Universität Mannheim (Service und Marketing GmbH Studium Generale) sowie vier ausländischen Universitäten bestehen Kooperationen.



CHE-Hochschulranking: Als junge Hochschule bereits in der Spitzengruppe



Für die HdWM ergibt das CHE Hochschulranking sehr positive Bewertungen: Bei der Kategorie "Internationalität von Lehre und Studium" erreichen alle drei Bachelor-Studiengänge eine Position in der Spitzengruppe. Bei der "Praxisorientierung" liegt der Studiengang "Beratung und Vertriebsmanagement" in der Spitzengruppe.



Das CHE Hochschulranking ist das umfassendste und detaillierteste Ranking deutschsprachiger Hochschulen. Es richtet sich vor allem an Studienanfänger und Studierende, hat sich aber auch an den Hochschulen als faire, informative und qualifizierte Informationsquelle durchgesetzt. Bei den drei nicht bewerteten Kriterien gab es eine zu geringe Beteiligung bzw. Auswertungsmöglichkeit, so dass hier keine Bewertung erfolgen konnte. Dies ist ein beachtlicher Erfolg für eine junge Hochschule wie es die HdWM ist.



Business School mit zwei Master-Studiengängen



Mit ihrer Business School bringt die HdWM eine nächste Generation von Studiengängen zur akademischen Weiterbildung an den Start. Dabei kooperiert die Hochschule mit der Stadt Mannheim, dem Jobcenter Mannheim sowie der Internationalen Universität Tunis (UIT). Der Wissenschaftsrat akkreditierte die Studiengänge mit überdurchschnittlichen Bewertungen.



Die Business School bietet zwei berufsbegleitende MBA-Studiengänge: „Nachhaltiges Management / Sustainable Management“ mit den Schwerpunkten General-, Energie-, Arbeitsmarktintegrations- und Kommunales Management sowie „Vertriebsmanagement / Sales Management“. Entwickelt wurden die Studiengänge in enger Zusammenarbeit mit Wirtschaft und wissenschaftlichen Instituten. Text: Franz Motzko









