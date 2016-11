WDR-Sendung "Ihre Meinung" am 29. und 30. November zum Gesundheitssystem und zur Flüchtlingspolitik

29. November 2016/WDR Fernsehen/20.15 Uhr: Ihre

Meinung: Macht uns unser Gesundheitssystem krank?



Gäste:



-Klaus Reinhardt, Vorsitzender Hartmannbund -Barbara Steffens,

Gesundheitsministerin NRW -Boris Meinecke, Patientenanwalt



Moderatorin Bettina Böttinger diskutiert am 29. November 2016 mit

rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauern und drei Experten, wo die

Probleme unseres Gesundheitssystems liegen (WDR Fernsehen, 20.15 bis

21.45 Uhr). Zu teuer, zu ineffizient, am Wohl der Ärzte und

Krankenhäuser und nicht am Wohl der Patienten orientiert - das sind

Vorwürfe, die immer wieder laut werden. Die Redaktion hat die

Menschen in NRW aufgerufen, sich mit ihrer persönlichen Geschichte

als Teilnehmer an der Sendung zu bewerben.



Ein Mann, der privat krankenversichert ist, hat geschrieben: "An

meiner Lebensgefährtin, sie ist Kassenpatientin, sehe ich täglich,

wie unser Gesundheitswesen an die Wand fährt und das, was am

wichtigsten sein sollte - der kranke Mensch und seine Bedürfnisse -

auf der Strecke bleiben. Ich hingegen bin Privatpatient und bin

überversorgt."



Eine Altenpflegerin sagt: "Ich bin nach wie vor stinksauer, wie

man sich von Krankenkassen behandeln lassen muss. Wofür zahle ich

diese horrenden Beiträge? Und man stelle sich nur vor, wie es alten

Menschen geht, die keine Angehörigen haben, die sich um Hilfsmittel

kümmern können. Diese alten Menschen haben keine Lobby und würden es

schlichtweg nicht schaffen, monatelang um ein Hilfsmittel zu kämpfen.

Das darf nicht sein."



Eine Krankenschwester bemängelt die Hygiene-Standards:

"Mittlerweile ist es russisches Roulette, sich in einem deutschen

Krankenhaus behandeln oder gar operieren zu lassen. Ich würde da eher

auswandern. In holländischen Kliniken kommt jeder Patient bei

Aufnahme erstmal in die Quarantäne-Station, da gibt es keine



Keimfälle. Warum geht das bei uns nicht?"



Mit diesen und anderen Vorwürfen konfrontiert werden Klaus

Reinhardt, Vorsitzender des Ärzteverbands Hartmannbund,

NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens und der Kölner

Rechtsanwalt Boris Meinecke, der viele Behandlungsopfer bei ihren

Klagen gegen Ärzte und Krankenhäuser vertritt.



30. November 2016/WDR Fernsehen/20.15 Uhr: Ihre Meinung:

Wendepunkt Silvesternacht - sind Flüchtlinge noch willkommen?



Gäste:



-Wolfgang Bosbach, Innenpolitiker CDU -Sebastian Fiedler, Bund

Deutscher Kriminalbeamter



Der Jahreswechsel 2015/2016 wird von vielen als Wendepunkt in der

Flüchtlingspolitik bezeichnet. Rund um den Kölner Dom, aber auch an

anderen Orten Deutschlands spielten sich Szenen ab, deren Ausmaß erst

Tage später deutlich wurde: Junge ausländische Männer, viele davon

aus den Maghreb-Staaten, belästigten feiernde Frauen und Mädchen, es

kam zu Vergewaltigungen und Raubüberfällen. Moderatorin Bettina

Böttinger diskutiert am 30. November 2016 erneut mit rund 100

Zuschauern und Zuschauerinnen live im WDR Fernsehen (20.15 bis 21.45

Uhr), ob nach diesen Vorfällen Flüchtlinge in Deutschland noch

willkommen sind.



"Natürlich möchte man Menschen aus ihrer Not helfen. Egal aus

welchem Land sie sind", hat eine Zuschauerin geschrieben. "Aber

Tatsache ist, dass mit dieser unkontrollierten Masse an Menschen

viele Schmarotzer und Kriminelle ins Land gekommen sind. Die Menschen

in diesem Land haben Angst. Angst um ihr hart erarbeitetes Hab und

Gut und Angst um ihre Kinder und Enkelkinder. Man muss die Angst der

Menschen respektieren und nicht ignorieren. Und ich bin absolut keine

Rassistin, ich bin mit einem Ausländer verheiratet." Ein Zuschauer

findet: "Der Islam entspricht in keinster Weise europäischen Werten.

Wenn dem so wäre, warum sind dann alle islamischen Staaten

autokratisch, diktatorisch oder von anderen korrupten Systemen

regiert? Wo sind die Muslime, die sich schützend vor andersgläubigen

Bürger stellen?"



Ein anderer urteilt: "Die Silvesternacht in Köln ist nicht

zufällig geschehen. Sie ist die logische Konsequenz aus politischem

und kulturellem Versagen! Dieses Ereignis war mehr als nur ein

tragisches Ereignis. Auch die Aufarbeitung ist zu kritisieren. Sie

weckt ungute Erinnerungen an die mehr als mangelhafte Aufarbeitung

der Loveparade!"



Auf Verständnis für Flüchtlinge setzt diese Zuschauerin: "Wenn

jeder Bürger sich um einen Flüchtling kümmert, hätte noch nicht mal

jeder etwas zu tun. In der Begegnung verschwinden Vorurteile und vor

allem wird uns bewusst, dass er oder sie ein Mensch ist wie du und

ich." Diese Fragen und noch viele mehr wird Bettina Böttinger mit den

Zuschauern im Studio und mit Wolfgang Bosbach, CDU, ehemaliger

Vorsitzender des Bundestags-Innenausschusses, und mit Sebastian

Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter diskutieren.



