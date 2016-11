Detektei Köln, Frankfurt, Karlsruhe – Unterhaltsbetrug

Unterhaltsbetrug die Detektive und Detektivinnen der Detektei AsA-GUARD KG - Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe decken Ehebruch auf.

Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe

(firmenpresse) - Als einer der häufigsten Scheidungsgründe ist die Untreue bekannt. Prof. Werner Habermehl Sexualforscher und Leiters des GEWIS-Institutes stellte in seiner Studie fest das bereits zu Beginn der Beziehung 2 % der Ehefrauen und 5 % der Ehemänner fremdgehen.

Eine Studie der Georg-August-Universität Göttingen belegte 2008 das 55 % der Frauen und 49 % der Männer die befragt wurden schon einmal fremdgegangen waren. Davon gestanden 35 % der weiblichen Befragten und 37 % der männlichen Befragten, dass Sie bereits 2 – 3 mal in Ehepartner betrogen hatten.



Das Versprechen es sei nur ein einmaliger Ausrutscher – Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe



Das Versprechen ist in den meisten Fällen nur eine Lüge. Laut einer Umfrage mit 3334 Betrogenen und 2.600 Ehebrechern triff die Aussage des einmaligen Fremdgehens nur bei 12 % – 15 % der Ehebrecher zu. 41 % - 46 % der Ehebrecher haben eine längere Affäre.

Männer gehen während der Schwangerschaft Ihrer Frau fünf mal öfter fremd. Bei Frauen hingegen wirkt die Zeit des Eisprungs anregend.



Internet erleichtert Seitensprung – Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe



Unzählige neue Plattformen im Internet dienen dazu sich anonym treffen zu können für einen Seitensprung ohne die Kenntnisnahme seines Partners zu vollziehen. Immer leichter wird es eine unentdeckte Affäre ohne Konsequenzen zu beginnen.

Durch die Anonymität und die kurze Dauer die für eine Kontaktaufnahme benötigt wird, ist es für den Betrogenen schwer das Fremdgehen nachzuweisen.

Ohne Beweise lassen sich die Partner häufig jahrelang hintergehen.

Die Detektive und Detektivinnen der Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe können der Qual der Ungewissheit ein schnelles Ende setzen. Sie observieren den verdächtigen Partner und erhalten so die nötigen Beweismaterialien um dem Betrogenen Klarheit zu verschaffen.



Scheidung – Unterhaltsstreit - Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe





Im Scheidungsfall mit und auch ohne Ehevertrag kann es oft für Unterhaltsstreit entscheidend sein, das Fremdgehen des Ex-Partners nachweisen zu können. Auch die Häufigkeit des Ehebrechens, sowie das nachweisen neuer Wohnverhältnisse kann Ausschlag gebend sein.

Die Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe kann geschulte Detektive zur Observation des Ex-Partners zu Verfügung stellen. Die professionelle Detektive und Detektivinnen der Privatdetektei sind dazu in der Lage Beweismaterial zu liefern, das vor Gericht verwendet werden kann um einen positiven Verfahrensverlauf zu beeinflussen.



Kosten einer Detektei im Scheidungsfall - Detektei Frankfurt - Detektei Köln – Detektei Karlsruhe



Sollte sich der Verdacht bestätigen, und die Detektei kann dem Ex-Partner den Unterhaltsbetrug, durch die Vorlage der Beweisführung der Detektive nachweisen. Können die Kosten der Detektei vor Gericht geltend gemacht werden. Und der Überführte muss die Kosten tragen. Sicher berät der Anwalt Klienten hierzu gerne. Auch die Detektei AsA-GUARD KG Privatdetektei & Wirtschaftsdetektei berät Kunden in einem Scheidungsfall gerne zum Thema Unterhaltsbetrug.



Detektei AsA-GUARD KG Privatdetektei & Wirtschaftsdetektei - Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe



Klärt seit Jahren mit speziell ausgebildete Detektiv Unterhaltsbetrugsfälle in Frankfurt – Köln – Karlsruhe und Umgebung auf. Durch ausgeklügelte Observationen und den vollen Einsatz der Privatdetektive konnten zahlreiche Fälle aufgedeckt werden. Die Mandanten konnten anhand der gezielten Beweissicherung der Detektive und Detektivinnen Ihr Recht vor Gericht einklagen.







Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe

Die Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe löst die Probleme von Wirtschaftskunden und Privatkunden zuverlässig.

In der Detektei kommen ausschließlich geschulte Detektive und Detektivinnen zu Einsatz.

Die Detektive beraten Ihre Kunden vor der Übernahme eines Falles ausführlich über alle Sachverhalte und mögliche Kosten.

Alle Detektive und Detektivinnen der Detektei habe lange Jahre Erfahrung in der Ermittlung, Beweissicherung und Observation. Durch die Erfahrung und das Knowhow der Detektive kommen Observation schnell zu einem Ergebnis.

Die in der Observation der Detektive ermittelten Beweisen können bei Bedarf vor Gericht eingesetzt werden.

Zusätzlich stellt die Detektei Ihren Kunden einen professionellen Sicherheitsdienst bereit.

Der Sicherheitsdienst übernimmt mit versierten Sicherheitsdienstmitarbeiter den Messeschutz, Türsteher Tätigkeiten, und Personenschutz sowie Objektschutz.







Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe

Die Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe beschäftigt speziell ausgebildete Privatdetektive und Wirtschaftsdetektive. Die Detektive und Detektivinnen haben sich auf die Observation, das sichern von Beweismaterial und die Aufklärung der in der Detektei anfallenden Fälle spezialisiert.

In der Privatdetektei der Detektei Fallen häufig Fälle von Unterhaltsbetrug, Ehebruch/Treuetest, Stalking an.

Die Wirtschaftsdetektei setzt Kaufhausdetektive zur Überwachung von Warenhäusern ein. Die Wirtschaftsdetektei der Detektei schleust verdeckt arbeitende Detektive oder Detektivinnen in Firmen ein, und klärt so Unstimmigkeiten frühzeitig auf.

Eine Mitarbeiterüberwachung kommt in verschiedenen Verdachtsmomenten in Frage, ein Grund für eine Observation kann der Verdacht auf Lohnfortzahlungsbetrug sein.

Auch Patentverletzung oder Produktpiraterie werden von den Detektiven der Detektei aufgedeckt.



Der Sicherheitsdienst der Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe sorgt mit seinem Sicherheitsdienst für Ordnung auf dem Messegelände. Der Sicherheitsdienst Schützt dabei Angestellte der Messe und auch die Wertgegenstände am Messestand. Schutz und Sicherheit bietet der Sicherheitsdienst auch seinen Kunden des Personenschutz und Objektschutz.

Auch in Diskotheken als Türsteher ist der Sicherheitsdienst tätig.







Referenzen bekannten Konzernen:

Wertkauf SB- Warenhäuser

Globus Handelshof GmbH & Co.KG

Multistore

Kaufhalle AG

Saturn GmbH

dm-Drogerie

Lidl GmbH & Co.KG

Massa-Warenhäuser

Die Detektive und Detektivinnen der Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe sind Profi in der Observation, Ermittlung und Beweissicherung.



Möglicher Einsatz der Detektive der Detektei:



Privatdetektei:

- Mobbing

- Stalking

- Personensuche

- Unterhaltsbetrug

- Treuetest

- Ehebruch



Wirtschaftsdetektei

- Kaufhausdetektive

- Wirtschaftsermittlungen

- Einschleusung verdeckter Detektive

- Mitarbeiterüberwachung

- Patentrecht

- Produktpiraten



Sicherheitsdienst

- Personenschutz

- Objektschutz

- Messeschutz

- Türsteher

