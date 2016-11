Stalking? Detektei Frankfurt – Karlsruhe – Köln hilft

Die Detektive und Detektivinnen der Detektei AsA-GUARD KG - Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe helfen verhandlungssicher Beweise gegen Stalker zu ermitteln. Und ermöglichen so eine erfolgreiche Anklage.

Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe

(firmenpresse) - Die Verurteilungszahlen bei klassischen Verbrechen (ausgenommen Verkehrsdelikte) sind 15 x höher als die von Stalking Fällen. Eine Observation die durch einen professionellen Detektiven ausgeführt wird kann behilflich sein Beweise für eine handfeste Anzeige zu sammeln. Eine Studie des Mannheimer Zentralinstitut seelischer Gesundheit aus dem Jahr 2006 belegte das ca. 12 % aller in Deutschland lebenden Personen wenigstens ein mal in Ihrem Leben obsessiv belästigt oder verfolgt werden.



Fälle von Stalking die durch die Polizei erfasst wurden:

(Dunkelziffer liegt horrend darüber, bei ca. 600.000 – 800.000 Betroffene)



2014: 21.857 Betroffene

2015: 19.704 Betroffene



2010 waren es 26.848 Betroffene die den Fall der Polizei gemeldet haben. Die Polizei konnte 21.689 Tatverdächtige ermitteln. Auf Grund von mangelnden Beweisen wurden ausschließlich 748 Peiniger (3,7 %) angeklagt, nur 414 (1,9 %) wurden verurteilt.



Eine Vielzahl der Stalking Betroffenen (80 %) sind Frauen, 80 % der betroffenen Frauen kennen Ihren Peiniger bereits. Er ist Ihr Nachbar, Ex-Partner, ein Kollege, Mandant oder Klient.



Die durchschnittliche Dauer eines Stalking-Übergriffs liegt bei 28 Monaten. In der die Opfer sehr leiden. Zwei Forscher (Emmelkamp und Kamphuis) fanden heraus das die Betroffenen ähnlich wie Überlebende nach einem Flugabsturz leiden.



Detektei Frankfurt – Köln – Karlsruhe hilf Ihnen bei Stalking

Die Detektei AsA-GUARD KG Privatdetektei und Wirtschaftsdetektei befasst sich seit Jahren in der Privatdetektei mit der Beweissicherung von Stalking-Übergriffen. Die Detektive der Detektei sind Experten in der Observation von Tätern. Die Observation bietet Ihnen einen ersten Schutz, außerdem haben die Detektive der Detektei Gelegenheit Beweise zu sammeln.

Mit den Beweisen kann ein richterlicher Beschluss erwirkt werden, durch den sich der Täter der betroffenen Person nicht mehr nähern darf, sie nicht mehr anrufen darf, oder anders den Kontakt suchen darf.





Was tun wenn der Stalker Sie auch mit Gerichtsbeschluss mit in Ruhe lässt? Detektei Frankfurt – Köln – Karlsruhe

Durch eine weitere Observation der Detektive der Detektei wird im Anschluss an das Gerichtsverfahren die Sicherheit der Betroffenen gewährleistet.

Ein Zuwiderhandeln gegen den Gerichtsbeschluss, kann bei der Observation der Detektive sofort entdeckt und festgehalten werden.

So haben Betroffene schnell Beweise die sie vor Gericht gegen den Täter einsetzen können, um eine Verurteilung zu bewirken.



Stalking Beratung Detektei Frankfurt – Köln – Karlsruhe

Werden Sie bedroht, verfolgt, oder einfach belästigt?

Die der Chefdetektiv der Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe hat langjährige Erfahrung in der Lösung von Stalking Problematik. Der Detektiv ist Fachmann im Umgang mit Stalkern, und gibt zuverlässige Tipps für den Umgang und das passende Verhalten.

Detektive decken Stalking Fällen auf – Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe







Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe hilft bei Stalking



Stalking Opfer haben oft das Problem das aus Sage gegen Aussage steht und es schwer fällt den Täter die Tat nachzuweisen. Was dazu führt das die Verurteilungszahlen bei anderen Verbrechen abgesehen von Verkehrsdelikten 15 x höher ist als bei Stalking-Übergriffen.

Auch die Polizei kann durch die Gesetzeslage oft erst sehr spät eingreifen.

Die Stalking Opfer leben so lange in Angst und Schrecken und haben keine Möglichkeit zu entkommen. Die Detektive der Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe können helfen die Situation schnell wieder unter Kontrolle zu bekommen. Die Detektei kann durch die Observation der Detektive einen erstes Gefühl der Sicherheit und des Schutzes bieten.





Psychischer Stress für Stalking Opfer - Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe



Im Durchschnitt stellen Stalker Ihren Opfern 28 Monate nach, was einen extremen psychischen Stress für die Opfer bedeutet. Zwei Forscher Namens Emmelkamp & Kamphuis fanden heraus das die das von Stalking Betroffene Opfer den gleichen psychischen und physischen Stress ausgesetzt sind wie die überlebenden Opfer eines Flugzeugabsturzes.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.asaguard-detektei.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe

Die Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe löst die Probleme von Wirtschaftskunden und Privatkunden zuverlässig.

In der Detektei kommen ausschließlich geschulte Detektive und Detektivinnen zu Einsatz.

Die Detektive beraten Ihre Kunden vor der Übernahme eines Falles ausführlich über alle Sachverhalte und mögliche Kosten.

Alle Detektive und Detektivinnen der Detektei habe lange Jahre Erfahrung in der Ermittlung, Beweissicherung und Observation. Durch die Erfahrung und das Knowhow der Detektive kommen Observation schnell zu einem Ergebnis.

Die in der Observation der Detektive ermittelten Beweisen können bei Bedarf vor Gericht eingesetzt werden.

Zusätzlich stellt die Detektei Ihren Kunden einen professionellen Sicherheitsdienst bereit.

Der Sicherheitsdienst übernimmt mit versierten Sicherheitsdienstmitarbeiter den Messeschutz, Türsteher Tätigkeiten, und Personenschutz sowie Objektschutz.







Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe

Die Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe beschäftigt speziell ausgebildete Privatdetektive und Wirtschaftsdetektive. Die Detektive und Detektivinnen haben sich auf die Observation, das sichern von Beweismaterial und die Aufklärung der in der Detektei anfallenden Fälle spezialisiert.

In der Privatdetektei der Detektei Fallen häufig Fälle von Unterhaltsbetrug, Ehebruch/Treuetest, Stalking an.

Die Wirtschaftsdetektei setzt Kaufhausdetektive zur Überwachung von Warenhäusern ein. Die Wirtschaftsdetektei der Detektei schleust verdeckt arbeitende Detektive oder Detektivinnen in Firmen ein, und klärt so Unstimmigkeiten frühzeitig auf.

Eine Mitarbeiterüberwachung kommt in verschiedenen Verdachtsmomenten in Frage, ein Grund für eine Observation kann der Verdacht auf Lohnfortzahlungsbetrug sein.

Auch Patentverletzung oder Produktpiraterie werden von den Detektiven der Detektei aufgedeckt.



Der Sicherheitsdienst der Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe sorgt mit seinem Sicherheitsdienst für Ordnung auf dem Messegelände. Der Sicherheitsdienst Schützt dabei Angestellte der Messe und auch die Wertgegenstände am Messestand. Schutz und Sicherheit bietet der Sicherheitsdienst auch seinen Kunden des Personenschutz und Objektschutz.

Auch in Diskotheken als Türsteher ist der Sicherheitsdienst tätig.







Referenzen bekannten Konzernen:

Wertkauf SB- Warenhäuser

Globus Handelshof GmbH & Co.KG

Multistore

Kaufhalle AG

Saturn GmbH

dm-Drogerie

Lidl GmbH & Co.KG

Massa-Warenhäuser

Die Detektive und Detektivinnen der Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe sind Profi in der Observation, Ermittlung und Beweissicherung.



Möglicher Einsatz der Detektive der Detektei:



Privatdetektei:

- Mobbing

- Stalking

- Personensuche

- Unterhaltsbetrug

- Treuetest

- Ehebruch



Wirtschaftsdetektei

- Kaufhausdetektive

- Wirtschaftsermittlungen

- Einschleusung verdeckter Detektive

- Mitarbeiterüberwachung

- Patentrecht

- Produktpiraten



Sicherheitsdienst

- Personenschutz

- Objektschutz

- Messeschutz

- Türsteher

Dies ist eine Pressemitteilung von

Detektei AsA-GUARD KG - Detektei Köln, Detektei Frankfurt, Detektei Karlsruhe

Leseranfragen:

AsA-GUARD KG



Wirtschafts & Privatdetektei



Lerchenstrasse 6

55270 Zornheim

Deutschland



Telefon: 06136 - 4083743



Mobil: 0178/8780546



E-Mail: info(at)asaguard-detektei.de

PresseKontakt / Agentur:

Angelique Amokrane

Werbedesign Lüneburg

Hinrich-Wilhelm-Kopf-Strasse 6

21337 Lüneburg

Kontakt:

Telefon: 04131/7061735



info(at)werbedesign-lueneburg.de

http://www.werbedesign-lueneburg.de

Datum: 27.11.2016 - 12:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1429393

Anzahl Zeichen: 4666

Kontakt-Informationen:

Firma: Detektei AsA-GUARD KG - Detektei Köln, Detektei Frankfurt, Detektei Karlsruhe

Ansprechpartner: Ch. Broda

Stadt: Frankfurt – Köln – Karlsruhe

Telefon: 06136 - 4083743



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 151 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung