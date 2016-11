Detektei Köln, Frankfurt, Karlsruhe Stalker rechtlich verfolgen

(firmenpresse) - Die Verurteilungsquote von Stalking Fällen ist 15 x niedriger als bei der klassischen Kriminalität (ausgenommen Verkehrsdelikte). Eine Detektei kann durch eine professionelle Observation helfen Beweise für eine Anklage zu sammeln. Laut der Studie des Mannheimer Zentralinstitutes für seelische Gesundheit im Jahre 2006 werden ca. 12 % allen Personen in Deutschland mindestens ein mal in Ihrem Leben Opfer von obsessiver Belästigung oder Verfolgung.



Von der Polizei erfasste Stalking Fälle in Deutschland seit dem Jahr 2007:



11.401 Fälle 2007

29.273 Fälle 2008

28.536 Fälle 2009

26.848 Fälle 2010

25.038 Fälle 2011

24.592 Fälle 2012

23.831 Fälle 2013

21.857 Fälle 2014

19.704 Fälle 2015



Aus den 26.848 Fälle die 2010 gemeldet wurden ermittelte die Polizei 21.689 Tatverdächtige. Davon wurden lediglich 748 (3,7 %) Täter angeklagt, und 414 (1,9 %) der Täter wurden verurteilt.



Die Dunkelziffer in Deutschland wird weit höher geschätzt, auf ca. 600.000 – 800.000 Stalking Opfer im Jahr.



Über 80 % der Stalking Opfer sind weiblich. Wiederum in 80 % der Fälle besteht eine Täter-Opfer-Beziehung, z.B. Patienten, Mandanten, Freunde, Nachbarn, Kollegen, Ex-Partner.



Im Durchschnitt liegt die Dauer des Stalkings bei 28 Monaten.



Die Forscher Emmelkamp und Kamphuis bestätigten mit Ihrer Studie das die Opfer von Stalking die selben physischen und psychischen wie die Überlebenden von einem Flugzeugabsturz.



Wie kann Ihnen die Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe helfen?



Leider kommt es oft nicht zu einer Anzeige da es Aussage gegen Aussage steht und Mangeln an Beweisen keine Verurteilung möglich ist. Auch greift die Polizei erst an wenn ein Tat vollbracht wurde, das reine mündliche androhen sehen die Ermittler meist nicht als tragisch an.



Die Detektive der Detektei haben Verständnis für die Lage von Stalking Opfern und helfen Ihnen Beweise gegen Ihre Peiniger zu sammeln. Die Detektive und Detektivinnen Observieren den Täter und bieten Ihnen so zusätzlich Schutz. Die Opfer haben durch die Observation der Detektive die Möglichkeit einen Gerichtsbeschluss zu erwirken der dem Täter verbietet sich auf einer gewissen Nähe den Opfer zu nähern.



Was eine erste Sicherheit bringt. Sollte der Täter dadurch nicht abgeschreckt werden, kann die Detektei das Zuwiderhandeln des Täters durch gezielte Observationen, Ausnahmen oder Bilder beweisen.

So kann durch die Observation der Detektive schnell ein Gerichtsurteile erwirkt werden, was zum Schluss auch zur Inhaftierung des Täters führen kann.



Der Detektiv hat viele Jahre Erfahrungen in der Ermittlung gegen die Stalking Täter, und gibt hilfreiche Tipps wie man sich am besten verhält. Und ob eine Observation oder eine andere Maßnahme der Detektive Sinn macht.



Die Detektive und Detektivinnen unterstützen Sie bei der Beweissicherung und Beweisführung gegen Stalking Täter.

Kommentare zur Pressemitteilung