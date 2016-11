Ein Sporthotel Südtirol hat viel zu bieten

Das Hotel Schlanders bietet seinen Gästen eine wunderbare Zeit

Diejenigen, die einen Urlaub in Südtirol planen und eine besonders gute Unterkunft suchen, sind mit dem 4 Sterne Sporthotel Vetzan bestens beraten. Die traumhafte Lage des Hotels bietet Besuchern einen Rundumausblick in die wunderbaren Landschaften Südtirols. Daneben sorgt das gemütliche Flair des Hotels für viele Entspannungsmomente abseits von Stress und Hektik.



Das Wanderhotel Vinschgau in der optimalen Lage

Das Sporthotel Vetzan ist so gut gelegen, dass Gäste vielfältige und spannende Freizeitmöglichkeiten schnell und unkompliziert erreichen können. Insbesondere ausgiebige Wanderstrecken laden Urlauber dazu ein, die traumhafte Natur der Umgebung auf eine entspannende Art und Weise hautnah zu erleben. Dabei lassen sich auch kulturelle Interessen verbinden, denn zahlreiche Sehenswürdigkeiten lassen sich durch Wanderwege erkunden. Aktivurlauber können die Region auch auf Radwegen erforschen. Im Winter können zudem vielfältige Wintersportangebote ausprobiert und praktiziert werden. Abseits der natürlichen Umgebung befindet sich nahe dem Hotel die Stadt Meran. Hier können viele weitere Freizeitangebote, wie beispielsweise der Besuch von Museen in Angriff genommen werden



Das Schlanders Hotel hält viele zusätzliche Angebote bereit

Das Sporthotel Vetzan bietet mehr als nur Zimmer an. Viele Wellnessangebote runden das Programm ab. So können Gäste im Poolbereich oder der Saunalandschaft ausspannen und sich zwischendurch von Massagen verwöhnen lassen. Daneben birgt der große Weinkeller- und Whiskykeller zahlreiche Schätze, die nur darauf warten ausprobiert zu werden. Das Angebot wird durch vielfältige Gourmetangebote abgerundet, so dass der Urlaub ein absolut traumhaftes Erlebnis wird.



Weitere Informationen können der Website http://www.sporthotel-vetzan.com entnommen werden.



Sporthotel Vetzan

Sporthotel Vetzan



