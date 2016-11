Wirtschaftsdetektei Karlsruhe, Frankfurt, Köln - Lohnfortzahlung - Mitarbeiter machen einfach blau?

Schnell kann es Unternehmer in den Ruin treiben wenn Mitarbeiter sich ohne Grund krank melden. Die Wirtschaftsdetektive und Wirtschaftsdetektivinnen der Wirtschaftsdetektei AsA-GUARD KG unterstützen Sie bei der Ermittlung von Betrug.

(firmenpresse) - Ist blaumachen legitim, und einfach nur ein Kavaliersdelikt?

Nein, seit 2007 steigt die Zahl der jährlichen Krankmeldungen in Unternehmen stetig an.

Im Jahre 2006 waren es durchschnittlich noch 12,8 Arbeitsunfähigkeitstage je Mitarbeiter. Mittlerweile sind es schon 17,8 Fehltage.

2009 hat der Krankheitsausfall den deutschen Unternehmen 129 Milliarden Euro gekostet.

Lohnfortzahlungsbetrug ist eine Straftat, und der betrogene Arbeitgeber hat das Recht eine Strafanzeige zu stellen und Schadensersatz einzuklagen.



Auch immer mehr Manager und Personen in höheren Positionen lassen sich Krankschreiben.

Nicht nur Krankheit ist der Grund für den Ausfall der Mitarbeiter.

Da zu Stoßzeiten wie in den Schulferien oft Urlaubsanträge zurück gewiesen werden müssen, lassen sich viele Angestellte einfach krankschreiben.

Einige lassen sich krankschreiben um anders wo Schwarzarbeit ausführen zu können.

Auch Streitigkeiten und Unzufriedenheiten am Arbeitsplatz verführen oft zum Blaumachen.

Zunehmend berichten Arbeitgeber auch davon das Ihre Mitarbeiter Sie quasi Bedrohen und Sie mit krankmachen unter Druck setzen.





Vorgetäuschter Krankheitsausfall kostet den Unternehmen so jährlich ca. 20 Millionen Euro



Dabei steigt besonders die Zahl der Langzeiterkrankungen über 6 Wochen an.

Was dazu geführt hat das auch immer mehr Krankenkassen dazu übergehen Wirtschaftsdetekteien für die Beobachtung angeblich Kranker zu beauftragen.



Was können Sie tun wenn Ihre Mitarbeiter blaumachen, und Sie Ihnen Ihren Lohn trotzdem zahlen müssen?



Wenn Sie den Verdacht haben das ihr Mitarbeiter nur blaumacht oder sogar nebenbei einer Schwarzarbeit nachgeht, können Sie eine Wirtschaftsdetektei engagieren. Dabei ist es ratsam eine Wirtschaftsdetektei, welche bereits Erfahrungen in den Ermittlungen bei Lohnfortzahlungsbetrug/Entgeltfortzahlungsbetrughat zu beauftragen, wie zum Beispiel die Detektei aus Frankfurt Detektei AsA-GUARD KG.







Wie kann mir eine Wirtschaftsdetektei bei Lohnfortzahlungsbetrug helfen?



Die Wirtschaftsdetektive einer Wirtschaftsdetektei observieren den verdächtigen Arbeitnehmer für Sie und sammeln Beweismaterial für eine Strafanzeige. Bei der Observation durch einen Wirtschaftsdetektiv stellt sich oft heraus das krankgeschriebene Angestellte bereits einer neuen Schwarzarbeit nachgeht.

Durch eine sichere Beweisführung können Sie Schadensersatz einklagen und eine sofortige Kündigung des Angestellten erwirken.

Die Wirtschaftsdetektei aus Frankfurt Detektei AsA-GUARD KG berät Sie gerne, Interessierte finden mehr Informationen zur Wirtschaftsdetektei unter: http://www.asaguard-detektei.de/wirtschaftsdetektei.html



Die Wirtschaftsdetektei AsA-GUARD KG nimmt Aufträge aus der Region Frankfurt – Köln – Karlsruhe – bundesweit und international an.





Kosten für die Beauftragung einer Wirtschaftsdetektei bei Lohnfortzahlungbetrug



Kosten für die Wirtschaftsdetektive und Wirtschaftsdetektivinnen der Wirtschaftsdetektei müssen vom überführten Mitarbeiter selbst als „Kosten der notwendigen Beweisführung nach §91 ZPO" getragen werden. Ihr Anwalt wird Sie dabei unterstützen die Kosten der Detektei vor Gericht geltend zu machen.



Die Wirtschaftsdetektei AsA-GUARD KG ist Partner mit langjähriger Erfahrungen in Wirtschaftsermittlungen und Privatermittlungen.

Mit speziell ausgebildeten Wirtschaftsdetektiven und durch dem Einsatz von neuster Überachtungstechnologie deckt die Wirtschaftsdetektei AsA-GUARD KG jeden Lohnfortzahlungsbetrug für Sie auf.

Auch Patentverletzung und Urheberverletzung fallen in das Gebiet der Wirtschaftsdetektei.





