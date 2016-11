Großer Online-Adventskalender für Reiter und Pferdefreunde

Zum dritten Mal in Folge veranstaltet Reiter-Pferde-Deals.de ein großes Adventskalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 24. Dezember 2016 warten täglich attraktive Preise für Pferd und Reiter auf glückliche Gewinner.

(firmenpresse) - Adventskalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 24. Dezember 2016 warten täglich attraktive Preise für Pferd und Reiter auf glückliche Gewinner.



Dank namhafter Sponsoren wie stresan, Hosenfeld Reitsport, APASSIONATA oder Hatchbag fallen die Preise in diesem Jahr besonders hoch aus. Es gibt Pferdedecken, Schabracken, einen Reithelm, Tickets für APASSIONATA und viele weitere spannende Preise im Gesamtwert von über 2.000 € zu gewinnen.



Jeden Tag wird ein neues Türchen freigeschaltet, hinter dem sich der Tages-Gewinn versteckt. Es lohnt sich regelmäßig vorbeizuschauen, um die Chance auf einen der wertvollen Preise zu nutzen und sich so das Warten auf Weihnachten etwas zu verkürzen.



Neu in diesem Jahr ist eine Erinnerungsfunktion, über die sich Teilnehmer täglich an das Gewinnspiel erinnern lassen können. Diese Funktion war bereits beim Oster-Gewinnspiel auf Reiter-Pferde-Deals.de sehr beliebt.



Zum Adventskalender

www.Reiter-Pferde-Deals.de/Adventskalender-2016





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.Reiter-Pferde-Deals.de/Adventskalender-2016



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Reiter-Pferde-Deals.de

Reiter-Pferde-Deals.de ist ein Schnäppchenportal für Reiter und Pferdefreunde. Regelmäßig neue Deals, Gewinnspiele und mehr können Reitsportbegeisterte online entdecken. www.Reiter-Pferde-Deals.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

Reiter-Pferde-Deals.de

Leseranfragen:

Alexandra Schawohl, E-Mail: Presse(at)Reiter-Pferde-Deals.de

PresseKontakt / Agentur:

Alexandra Schawohl, E-Mail: Presse(at)Reiter-Pferde-Deals.de

Datum: 27.11.2016 - 14:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1429402

Anzahl Zeichen: 1245

Kontakt-Informationen:

Firma: Reiter-Pferde-Deals.de

Ansprechpartner: Alexandra Schawohl

Stadt: Oberhausen

Telefon: 01777827229



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung