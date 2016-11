Detektei Köln, Frankfurt, Karlsruhe - Produktpiraterie/Patentverletzung

Produktpiraterie/Patentverletzung - die Detektivinnen und Detektive der Detektei AsA-GUARD KG decken Wirtschaftsbetrug auf.

(firmenpresse) - Deutschland ist seit 15 Jahren Spitzenreiter für Europa in der Summe der stetig ansteigenden Anklagen gegen Patentverletzung, mit ca. 1200 - 1300 Anklagen jährlich. Inden USA werden ca. 6500 Anklagen jährlich aufgenommen. Nur die Hälfte aller Anklagen führt zu einem Urteil. Auch die Rate der Produktpiraterie steigt weiter an, was einen milliardenschweren wirtschaftlichen Schaden für deutsche Unternehmen bedeutet.

Produktpiraterie

Die 2 jährlich durchführte Studie zur Produkt und Markenpiraterie, des Wirtschaftsverbandes für Maschinen und Anlagenbau zeigt: das seit dem Jahr 2005 allein die Zahl der von Produktpiraterie betroffene Unternehmen im Maschinen und Anlagenbau von 50 % auf 71 % angestiegen ist.

Im Jahr 2013 wurde der Schaden der dem Maschinen und Anlagenbau durch die Produktpiraterie entstand auf einen 7,9 Milliarden Euro geschätzt.



23 % aller Plagiate Weltweit kommen aus Deutschland. Am häufigsten sind Unternehmen betroffen die Holzbearbeitungsmaschinen, Landmaschinentechnik und Textilmaschinen produzieren.

In ca. 80 % der Fällen sind Mitbewerber die Fälscher der Plagiate.





Verdeckte Detektive als Mitarbeiter einschleusen

Oft bezahlen die Fälscher Mitarbeiter die arbeiten im geschädigten Unternehmen für Hintergrundinformationen. Für das Unternehmen ist es schwer die schwarzen Schafe zu finden, und Sie vom weiteren Informationsdiebstahl abzuhalten.

Eine Detektei (Wirtschaftsdetektei) schleust verdeckt arbeitende Detektive in das Unternehmen ein um den Täter ausfindig zu machen.

Dazu sichert ein Detektiv Beweise die für eine erfolgreiche Anklage wichtig sind.



41 % der Unternehmen, meist kleinere verzichten auf eine Anklage des Produktpiraten.



So bedroht die Produktpiraterie die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der Industrie.





Vor Produktpiraterie und Patentverletzung schützen und rechtzeitig eine Detektei einschalten

Hat man das Gefühl das man ausspioniert wird und geheimgehaltene Informationen Ihres Unternehmens an Wettbewerber weiter gegeben werden?

Verhalten sich Mitarbeiter merkwürdig, oder gibt es Anzeichen von Plagiaten der Erfindung?

Das ist der Moment in dem man eine Detektei mit der Klärung beauftragt. Bei der Beauftragung achtet man darauf eine Wirtschaftsdetektei die sich auf die Aufklärung von Patentverletzung und Produktpiraterie spezialisiert hat zu wählen. Eine Wirtschaftsdetektei hat Erfahrung im aufspüren der Täter, die Detektive agieren verdeckt und unauffällig im Unternehmen.





Kosten einer Wirtschaftsdetektei

Haben Sie eine Wirtschaftsdetektei beauftragt und Ihr Verdacht bestätigt sich, können Sie vor Gericht auch die Kosten für die Detektive der Detektei geltend machen.

Die Detektei AsA-GUARD KG Wirtschaftsdetektei und Privatdetektei berät Hilfesuchende gerne zu allen Themen die in der Wirtschaftsdetektei anfallen.





Detektei Frankfurt - Detektei Köln - Detektei Karlsruhe AsA-GUARD KG Wirtschaftsdetektei und Privatdetektei stellt professionelle Detektive mit langer Erfahrung zur Verfügung.

Privatdetektive - Wirtschaftsdetektive - Sicherheitsdienst.

Die Aufklärungsrate der Detektei Frankfurt - Detektei Köln - Detektei Karlsruhe ist sehr hoch, da die Detektive über das nötige Knowhow und ein außerordentlich Zielstrebigkeit verfügen.

Alle Detektive der Detektei Frankfurt - Detektei Köln - Detektei Karlsruhe verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Detektiv.

Auftragsannahme: bundesweit - international



Der Sicherheitsdienst der Detektei Frankfurt - Detektei Köln - Detektei Karlsruhe übernimmt Aufgaben aus dem Objektschutz und Personenschutz.

Dazu trifft man den Sicherheitsdienst auf Messen wo er für den planmäßigen Verlauf und die Sicherheit zuständig sind.



Detektei AsA-GUARD KG

Die Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe löst die Probleme von Wirtschaftskunden und Privatkunden zuverlässig.

In der Detektei kommen ausschließlich geschulte Detektive und Detektivinnen zu Einsatz.

Die Detektive beraten Ihre Kunden vor der Übernahme eines Falles ausführlich über alle Sachverhalte und mögliche Kosten.

Alle Detektive und Detektivinnen der Detektei habe lange Jahre Erfahrung in der Ermittlung, Beweissicherung und Observation. Durch die Erfahrung und das Knowhow der Detektive kommen Observation schnell zu einem Ergebnis.

Die in der Observation der Detektive ermittelten Beweisen können bei Bedarf vor Gericht eingesetzt werden.

Zusätzlich stellt die Detektei Ihren Kunden einen professionellen Sicherheitsdienst bereit.

Der Sicherheitsdienst übernimmt mit versierten Sicherheitsdienstmitarbeiter den Messeschutz, Türsteher Tätigkeiten, und Personenschutz sowie Objektschutz.







Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe

Die Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe beschäftigt speziell ausgebildete Privatdetektive und Wirtschaftsdetektive. Die Detektive und Detektivinnen haben sich auf die Observation, das sichern von Beweismaterial und die Aufklärung der in der Detektei anfallenden Fälle spezialisiert.

In der Privatdetektei der Detektei Fallen häufig Fälle von Unterhaltsbetrug, Ehebruch/Treuetest, Stalking an.

Die Wirtschaftsdetektei setzt Kaufhausdetektive zur Überwachung von Warenhäusern ein. Die Wirtschaftsdetektei der Detektei schleust verdeckt arbeitende Detektive oder Detektivinnen in Firmen ein, und klärt so Unstimmigkeiten frühzeitig auf.

Eine Mitarbeiterüberwachung kommt in verschiedenen Verdachtsmomenten in Frage, ein Grund für eine Observation kann der Verdacht auf Lohnfortzahlungsbetrug sein.

Auch Patentverletzung oder Produktpiraterie werden von den Detektiven der Detektei aufgedeckt.



Der Sicherheitsdienst der Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe sorgt mit seinem Sicherheitsdienst für Ordnung auf dem Messegelände. Der Sicherheitsdienst Schützt dabei Angestellte der Messe und auch die Wertgegenstände am Messestand. Schutz und Sicherheit bietet der Sicherheitsdienst auch seinen Kunden des Personenschutz und Objektschutz.

Auch in Diskotheken als Türsteher ist der Sicherheitsdienst tätig.







Referenzen bekannten Konzernen:

Wertkauf SB- Warenhäuser

Globus Handelshof GmbH & Co.KG

Multistore

Kaufhalle AG

Saturn GmbH

dm-Drogerie

Lidl GmbH & Co.KG

Massa-Warenhäuser

Die Detektive und Detektivinnen der Detektei AsA-GUARD KG Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe sind Profi in der Observation, Ermittlung und Beweissicherung.



Möglicher Einsatz der Detektive der Detektei:



Privatdetektei:

- Mobbing

- Stalking

- Personensuche

- Unterhaltsbetrug

- Treuetest

- Ehebruch



Wirtschaftsdetektei

- Kaufhausdetektive

- Wirtschaftsermittlungen

- Einschleusung verdeckter Detektive

- Mitarbeiterüberwachung

- Patentrecht

- Produktpiraten



Sicherheitsdienst

- Personenschutz

- Objektschutz

- Messeschutz

- Türsteher

Detektei AsA-GUARD KG

Leseranfragen:

AsA-GUARD KG



Wirtschafts & Privatdetektei



Lerchenstrasse 6

55270 Zornheim

Deutschland



Telefon: 06136 - 4083743



Mobil: 0178/8780546



E-Mail: info(at)asaguard-detektei.de

Angelique Amokrane

Werbedesign Lüneburg

Hinrich-Wilhelm-Kopf-Strasse 6

21337 Lüneburg

Telefon: 04131/7061735



info(at)werbedesign-lueneburg.de

http://www.werbedesign-lueneburg.de

Kontakt-Informationen:

Firma: Detektei AsA-GUARD KG

