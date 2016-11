Aus Fehlern lernen - Tipps für die Vorbereitung auf die MPU

Wer mit mehr als 1,6 Promille am Steuer erwischt wird, ist den Führerschein los und erhält ihn meist erst nach der MPU zurück. Gute Vorbereitung hilft, sie erfolgreich zu absolvieren.

MPU Wolff | Ihr seriöser Partner für die MPU Vorbereitung

(firmenpresse) - Fürth - Bei acht Punkten in Flensburg ist der Lappen weg. Wer betrunken oder unter Drogeneinfluss beim Autofahren erwischt wird, dem kann sogar sofort die Fahrerlaubnis entzogen werden. Um sie dann wiederzuerlangen, muss der Betroffene bei der Straßenverkehrsbehörde seine Eignung mittels Gutachten nachweisen. Medizinisch-psychologische Untersuchung, kurz MPU, heißt das, und es ist für viele Prüflinge mit Angst behaftet.

Kein Wunder, die Durchfallquoten sind erheblich. "Knapp 36 Prozent wurden im Jahr 2013 bei der MPU als ungeeignet und 7 Prozent als nachschulungsfähig eingestuft", sagt Petra Bierl von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Immerhin 57 Prozent aller begutachteten Personen hätten durch die MPU eine Bestätigung ihrer Eignung zum Führen eines Kfz erhalten.

"Sobald feststeht, dass eine MPU gefordert wird, sollte man sich seriös beraten lassen", rät Dr. Markus Schäpe aus der ADAC Rechtsabteilung. Kostenlose Informationsveranstaltungen seriöser Einrichtungen wie Prüfinstitutionen oder Straßenverkehrsämter vermitteln einen Überblick über die Kurse und Hilfsangebote. Nützlich dafür sind auch Broschüren, die etwa von der Rechtsabteilung des ADAC angeboten werden.



Keine Vorbereitung? Schlechte Chancen



Wie die Vorbereitung aussehen sollte, hängt vom Einzelfall ab. Je nachdem, ob Alkohol am Steuer, Drogen oder Medikamente zum Verlust der Fahrerlaubnis führten, können sogar therapeutische Maßnahmen wie eine Suchttherapie notwendig sein. In einem unverbindlichen Erstgespräch mit einem Verkehrspsychologen können solche Fragen bereits geklärt werden.

Zu einer verkehrspsychologischen Vorbereitung rät auch Jan Schepmann, Referent des Geschäftsbereichs Fahrzeug und Mobilität beim Verband der TÜV e.V. Bei der Auswahl des Beraters sei Vorsicht geboten. "Es gibt viele unseriöse Anbieter, die mit den Ängsten der Betroffenen spielen", warnt Schepmann. "Man erkennt sie daran, dass sie oft ein Garantieversprechen für eine positive Begutachtung abgeben." Ein Indiz für Seriosität sei es, wenn die Vorbereitung sich auf die Auseinandersetzung mit der Ursache für den Verlust des Führerscheins konzentriere.





Die Rahmenbedingungen der Vorbereitung unterscheiden sich je nach Anbieter. Die Mitglieder des Bundesverbands Niedergelassener Verkehrspsychologen BNV bieten eher Einzelgespräche an, doch auch Gruppensitzungen sind möglich. Einzeltherapien würden maßgeschneidert und bräuchten weniger Stunden, erläutert Rüdiger Born, Geschäftsführer des BNV. Je nachdem, welches Problem vorliegt, dauern Einzeltherapien meist 10 bis 15 Stunden, Gruppenkurse können bis zu 40 Stunden dauern.



Die Diplom-Psychologen erarbeiten mit den Betroffenen Ansätze für Verhaltensänderungen. "Hier geht es darum, die Gewohnheiten im Umgang mit Alkohol, Drogen oder Regelverstößen zu erkennen und alternative Lösungen zu finden, mit denen der Fahrer oder die Fahrerin dauerhaft zufrieden sein kann, und die zu ihm oder ihr passen", erklärt Rüdiger Born.

"Letztendlich", so Rüdiger Born "ist es wichtig, dass man überhaupt etwas tut". Denn die Chancen, ohne Vorbereitung ein positives MPU-Gutachten zu erhalten stünden schlecht, sagt er und verweist auf eine Informationsbroschüre des ADAC. Eine Erfolgsquote von 85 bis 95 Prozent bestätigt der ADAC darin hingegen denjenigen, die eine Vorbereitung beim Verkehrspsychologen abgeschlossen haben.



Damit Betroffene gut auf die MPU Prüfung vorbereitet werden, gibt es verschiedene Anbieter, die Einzel- und Gruppensitzungen anbieten. Ein Anbieter, der die MPU Vorbereitung Tegernsee anbietet, ist MPU Wolff. MPU Wolff hat sich auf Einzelsitzungen für betroffene Klienten spezialisiert. "Oftmals werden solche Vorbereitungen als Seminar verkauft, also als eine reine Wissensvermittlung angeboten. Hier kommt allerdings der einzelne mit seiner individuellen Thematik und dessen Aufarbeitung viel zu kurz. Ich persönlich halte nicht wirklich viel davon", sagt Thomas Wolff, Gründer und Inhaber von MPU Wolff. "Einzelsitzungen machen in unseren Augen mehr sind, da wir uns wirklich komplett auf den Kandidaten einstellen können. Wir bieten unseren Kunden auch die Möglichkeit, dass wir die MPU Vorbereitung bei den Kunden vor Ort stattfinden lassen. So brauch niemand die lange Anfahrt zu den Standorten auf sich nehmen und hat möglicherweise noch mit problematischen Zeiten bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kämpfen", so Thomas Wolff weiter.



MPU Wolff gibt es an folgenden Standorten:



Bitte achten Sie immer auf das Einzugsgebiet der einzelnen Standorte für die MPU-Vorbereitung.



PLZ 6:



61440 Oberursel, Adenauerallee 21, MPU Oberursel

63067 Offenbach, Strahlenbergerstraße 123-125, MPU Offenbach

63128 Dietzenbach, Offenbacher Straße 9, MPU Dietzenbach

63263 Neu-Isenburg, Siemensstraße 5, MPU Neu-Isenburg

64521 Groß-Gerau, Wasserweg 2, MPU Groß-Gerau

64807 Dieburg, Max-Planck-Straße 2, MPU Dieburg

65428 Rüsselsheim am Main, Moselstraße 21, MPU Rüsselsheim



PLZ 8:



81675 München, Kirchenstraße 1, MPU München

82031 Grünwald, Südliche Münchner Str. 12, MPU Grünwald

82319 Starnberg, Bahnhofplatz 14, MPU Starnberg

82418 Murnau, Gabriele-Münter-Platz 2, MPU Murnau

82467 Garmisch-Partenkirchen, Burgstraße 21, MPU Garmisch-Partenkirchen

83024 Rosenheim, Küpferlingstraße 66, MPU Rosenheim

83043 Bad Aibling Heubergstraße 2, MPU Bad Aibling

83093 Bad Endorf, Bahnhofstraße 8, MPU Bad Endorf

83209 Prien am Chiemsee, Hochfellnstraße 16, MPU Prien am Chiemsee

83278 Traunstein, Stadtplatz 38A, MPU Traunstein

83308 Trostberg, Tittmoninger Straße 19, MPU Trostberg

83395 Freilassing, Münchner Straße 15, MPU Freilassing

83471 Berchtesgaden, Doktorberg 3, MPU Berchtesgaden

83512 Wasserburg, Tränkgasse 7, MPU Wasserburg

83607 Holzkirchen, Tölzer Straße 38, MPU Holzkirchen

83646 Bad Tölz, Am Schloßplatz 5, MPU Bad Tölz

83684 Tegernsee, Max-Josef-Straße 13, MPU Tegernsee

83714 Miesbach, Schlierseer Straße 16, MPU Miesbach

84453 Mühldorf am Inn, Schlörstraße 1, MPU Mühldorf am Inn

84489 Burghausen, Markler Straße 16, MPU Burghausen

84503 Altötting, Neuöttinger Straße 32, MPU Altötting

85567 Grafing, Griesstraße 27, MPU Grafing

86152 Augsburg, Johannisgasse 4, MPU Augsburg



PLZ 9:



90403 Nürnberg, Gewerbemuseumsplatz 1, MPU Nürnberg

90766 Fürth, Fasanenstraße 53, MPU Fürth

91054 Erlangen, Friedrichstraße 19, MPU Erlangen

91074 Herzogenaurach, Badgasse 4, MPU Herzogenaurach

91126 Schwabach, Bogenstraße 2, MPU Schwabach

91154 Roth, Hilpoltsteiner Straße 2A, MPU Roth

91161 Hilpoltstein, Maria-Dorothea-Straße 8, MPU Hilpoltstein

91207 Lauf an der Pegnitz, Turnstraße 11, MPU Lauf an der Pegnitz

91217 Hersbruck, Amberger Straße 27, MPU Hersbruck

91257 Pegnitz, Hauptstraße 73, MPU Pegnitz

91301 Forchheim, Hornschuch-Allee 20, MPU Forchheim

91315 Höchstadt an der Aisch, Marktplatz 5, MPU Höchstadt an der Aisch

91413 Neustadt an der Aisch, Konrad-Adenauer-Straße 1, MPU Neustadt an der Aisch

91522 Ansbach, Martin-Luther-Platz 1, MPU Ansbach

91710 Gunzenhausen, Dr. Martin-Luther-Platz 4, MPU Gunzenhausen

91781 Weißenburg, Pfarrgasse 4, MPU Weißenburg

92224 Amberg, Zeughausstraße 1A, MPU Amberg

92237 Sulzbach-Rosenberg, Obere Gartenstraße 3, MPU Sulzbach-Rosenberg

92318 Neumarkt in der Oberpfalz, Gartenstraße 1, MPU Neumarkt in der Oberpfalz

92637 Weiden i.d. Opf., Luitpoldstraße 24, MPU Weiden in der Oberpfalz



Falls der für Sie passende Standort nicht dabei ist, rufen Sie uns bitte an und wir suchen nach einer Lösung, damit Sie eine gute MPU-Vorbereitung erhalten. Die MPU Akademie Augsburg bildet bundesweit MPU Berater nach dem 360° Tree Coaching aus. Diese Methode hat sich bei vielen Teilnehmern bewährt.



Wenn Sie die Auflage bekommen haben, zur MPU Prüfung zu müssen, empfehlen wir Ihnen ab zu wiegen, welche Lösung Sie am besten ans Ziel führt. Dabei sollten Sie auf Qualität setzen. Rufen Sie bei MPU Wolff unter 08036-3013325 an und informieren Sie sich über die MPU Vorbereitung. Sie können auch gerne die Kontaktformulare der Webseite von MPU Wolff benutzen für Ihre Fragen.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mpuwolff.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Damit Betroffene gut auf die MPU Prüfung vorbereitet werden, gibt es verschiedene Anbieter, die Einzel- und Gruppensitzungen anbieten. Ein Anbieter, der die MPU Vorbereitung Tegernsee anbietet, ist MPU Wolff. MPU Wolff hat sich auf Einzelsitzungen für betroffene Klienten spezialisiert. "Oftmals werden solche Vorbereitungen als Seminar verkauft, also als eine reine Wissensvermittlung angeboten. Hier kommt allerdings der einzelne mit seiner individuellen Thematik und dessen Aufarbeitung viel zu kurz. Ich persönlich halte nicht wirklich viel davon", sagt Thomas Wolff, Gründer und Inhaber von MPU Wolff. "Einzelsitzungen machen in unseren Augen mehr sind, da wir uns wirklich komplett auf den Kandidaten einstellen können. Wir bieten unseren Kunden auch die Möglichkeit, dass wir die MPU Vorbereitung bei den Kunden vor Ort stattfinden lassen. So brauch niemand die lange Anfahrt zu den Standorten auf sich nehmen und hat möglicherweise noch mit problematischen Zeiten bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kämpfen", so Thomas Wolff weiter.



MPU Wolff gibt es an folgenden Standorten:



Bitte achten Sie immer auf das Einzugsgebiet der einzelnen Standorte für die MPU-Vorbereitung.



PLZ 6:



61440 Oberursel, Adenauerallee 21, MPU Oberursel

63067 Offenbach, Strahlenbergerstraße 123-125, MPU Offenbach

63128 Dietzenbach, Offenbacher Straße 9, MPU Dietzenbach

63263 Neu-Isenburg, Siemensstraße 5, MPU Neu-Isenburg

64521 Groß-Gerau, Wasserweg 2, MPU Groß-Gerau

64807 Dieburg, Max-Planck-Straße 2, MPU Dieburg

65428 Rüsselsheim am Main, Moselstraße 21, MPU Rüsselsheim



PLZ 8:



81675 München, Kirchenstraße 1, MPU München

82031 Grünwald, Südliche Münchner Str. 12, MPU Grünwald

82319 Starnberg, Bahnhofplatz 14, MPU Starnberg

82418 Murnau, Gabriele-Münter-Platz 2, MPU Murnau

82467 Garmisch-Partenkirchen, Burgstraße 21, MPU Garmisch-Partenkirchen

83024 Rosenheim, Küpferlingstraße 66, MPU Rosenheim

83043 Bad Aibling Heubergstraße 2, MPU Bad Aibling

83093 Bad Endorf, Bahnhofstraße 8, MPU Bad Endorf

83209 Prien am Chiemsee, Hochfellnstraße 16, MPU Prien am Chiemsee

83278 Traunstein, Stadtplatz 38A, MPU Traunstein

83308 Trostberg, Tittmoninger Straße 19, MPU Trostberg

83395 Freilassing, Münchner Straße 15, MPU Freilassing

83471 Berchtesgaden, Doktorberg 3, MPU Berchtesgaden

83512 Wasserburg, Tränkgasse 7, MPU Wasserburg

83607 Holzkirchen, Tölzer Straße 38, MPU Holzkirchen

83646 Bad Tölz, Am Schloßplatz 5, MPU Bad Tölz

83684 Tegernsee, Max-Josef-Straße 13, MPU Tegernsee

83714 Miesbach, Schlierseer Straße 16, MPU Miesbach

84453 Mühldorf am Inn, Schlörstraße 1, MPU Mühldorf am Inn

84489 Burghausen, Markler Straße 16, MPU Burghausen

84503 Altötting, Neuöttinger Straße 32, MPU Altötting

85567 Grafing, Griesstraße 27, MPU Grafing

86152 Augsburg, Johannisgasse 4, MPU Augsburg



PLZ 9:



90403 Nürnberg, Gewerbemuseumsplatz 1, MPU Nürnberg

90766 Fürth, Fasanenstraße 53, MPU Fürth

91054 Erlangen, Friedrichstraße 19, MPU Erlangen

91074 Herzogenaurach, Badgasse 4, MPU Herzogenaurach

91126 Schwabach, Bogenstraße 2, MPU Schwabach

91154 Roth, Hilpoltsteiner Straße 2A, MPU Roth

91161 Hilpoltstein, Maria-Dorothea-Straße 8, MPU Hilpoltstein

91207 Lauf an der Pegnitz, Turnstraße 11, MPU Lauf an der Pegnitz

91217 Hersbruck, Amberger Straße 27, MPU Hersbruck

91257 Pegnitz, Hauptstraße 73, MPU Pegnitz

91301 Forchheim, Hornschuch-Allee 20, MPU Forchheim

91315 Höchstadt an der Aisch, Marktplatz 5, MPU Höchstadt an der Aisch

91413 Neustadt an der Aisch, Konrad-Adenauer-Straße 1, MPU Neustadt an der Aisch

91522 Ansbach, Martin-Luther-Platz 1, MPU Ansbach

91710 Gunzenhausen, Dr. Martin-Luther-Platz 4, MPU Gunzenhausen

91781 Weißenburg, Pfarrgasse 4, MPU Weißenburg

92224 Amberg, Zeughausstraße 1A, MPU Amberg

92237 Sulzbach-Rosenberg, Obere Gartenstraße 3, MPU Sulzbach-Rosenberg

92318 Neumarkt in der Oberpfalz, Gartenstraße 1, MPU Neumarkt in der Oberpfalz

92637 Weiden i.d. Opf., Luitpoldstraße 24, MPU Weiden in der Oberpfalz



Falls der für Sie passende Standort nicht dabei ist, rufen Sie uns bitte an und wir suchen nach einer Lösung, damit Sie eine gute MPU-Vorbereitung erhalten. Die MPU Akademie Augsburg bildet bundesweit MPU Berater nach dem 360° Tree Coaching aus. Diese Methode hat sich bei vielen Teilnehmern bewährt.



Wenn Sie die Auflage bekommen haben, zur MPU Prüfung zu müssen, empfehlen wir Ihnen ab zu wiegen, welche Lösung Sie am besten ans Ziel führt. Dabei sollten Sie auf Qualität setzen. Rufen Sie bei MPU Wolff unter 08036-3013325 an und informieren Sie sich über die MPU Vorbereitung. Sie können auch gerne die Kontaktformulare der Webseite von MPU Wolff benutzen für Ihre Fragen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

MPU Wolff

Leseranfragen:

Dianastraße 8, 83071 Stephanskirchen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 27.11.2016 - 15:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1429412

Anzahl Zeichen: 8858

Kontakt-Informationen:

Firma: MPU Wolff

Ansprechpartner: Thomas Wolff

Stadt: Stephanskirchen

Telefon: 016097594938



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.