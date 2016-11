Kartenlegerin aus Tradition, Kartenlegen Hannover, Hamburg, Bremen

(firmenpresse) - Von einer Generation in die nächste wurde die Gabe der Kartenlegerin Jutta Königsdorff aus der Nähe Hamburg, Hannover, Bremen weitergegeben. Seit Jahrhunderten ist das Kartenlegen ein Teil der Familie der Kartenlegerin, die dabei viel gutes bewirkt hat. Verschwundene Gegenstände konnten ermittelt werden, Partner zueinander geführt werden, Ehestreitigkeiten besänftigt und auch zu viel Rum und Erfolg konnte die Familie der Kartenlegerin schon beitragen.



In jungen Jahren erlernte die Kartenlegerin die Kunst des Kartenlegens, und legt seit Ihrem 16. Geburtstag für Kunden aus aller Welt die Karten. Hauptsächlich kommen Kunden mit Fragen die die Liebe oder das geschäftliche betreffen zu der Kartenlegerin.

Viele Kunden kommen auch und wollen durch das Kartenlegen einfach einmal einen Blick in ihre Zukunft werfen. Auch Fragen zur eigenen Gesundheit oder der von Nahe stehenden Personen kommen vor.

Sehr begeistert Sie die Kunden der Kartenlegerin von den Spürsinn für verloren gegangene, oder verlegte Dinge. Die Kartenlegerin pendelt Live am Telefon aus wo sich der verloren gegangene Gegenstand befindet.

Meist findet man die Dinge noch am Telefon mit der Kartenlegerin zusammen wieder. Oder im Anschluss an das Gespräch wenn die angegebene Stelle aufgesucht wird.



In einem Fall hatte eine Kundin Ihren teuren Ehering verlegt und rief die Kartenlegerin an.

Die Familie hatte bereits Ihr gesamtes Haus auf den Kopf gestellt. Und die Kundin befürtete einen üblen Ehestreit. Nach 20 Minuten am Telefon mit der Kartenlegerin stellte sich heraus das der Ring hinter einem Garderobenschrank gelegen hatte. Dort war er wohl beim Putzen abgefallen.

Die Kundin der Kartenlegerin war überglücklich und besucht die Kartenlegerin seit dem öfter für eine Sitzung Kartenlegen.



In einem weiteren Fall hatte ein Mann seinen Ehering verloren. Er suchte tagelang bis Ihm jemand die Telefonnummer der Kartenlegerin Jutta Königsdorff in die Hand gab. Mit der dazugehörigen Empfehlung sich bei Ihr zu melden.



Der Mann rief in seiner Verzweiflung bei der Kartenlegerin an, obwohl er der Esoterik bis dahin nicht zugewandt war. Viel mehr noch er hielt eigentlich gar nichts vom Kartenlegen oder ähnlichen.

Nach 45 Minuten am Telefon war klar das der Ehering bei der Fahrzeugreinigung mit eingesaut worden war. Der Mann vertraute der Kartenlegerin am Telefon nicht. Da er aber keine andere Chance hatte, fuhr er zur Waschanlage an der er sein Fahrzeug gesaugt hatte.

Er bat die Angestellten am Ende der Woche, bei der Reinigung des Staubsaugers auf seinen Ring zu achten. Sehr erstaunt war er als er eine Woche später am Telefon von einem Mitarbeiter der Waschanlage hörte das der Ring aufgefunden wurde.

Auch der Herr sucht die Kartenlegerin seit dem immer wieder für einen Termin zum Kartenlegen auf.



Das Kartenlegen bietet die Kartenlegerin ausschließlich zum Festpreis am Telefon und privat an, so entsteht kein Zeitdruck, es kann auf ALLE Fragen die der Hilfesuchende hat entsprechend eingegangen werden. Oft ergibt sich aus einer Frage die nächste und dann wieder die nächste.

So kann eine Sitzung Kartenlegen am Telefon oder privat 1 – 2 Stunden dauern.

Die Kartenlegerin legt nach eigenem ermessen zu jeweiligen Frage das richtige Kartendeck.





Die Kartenlegerin Jutta Königsdorff legt seit Ihrer jungend die Karten für Fragende. Mit viel Erfahrung, Einfühlungsvermögen und einer 100 % Trefferquote begeistert Sie Ihre Kunden, das Radio und die Zeitungen. Die Kartenlegerin bekommt beim Kartenlegen Visionen der Zukunft Ihrer Kunden. Das Kartenlegen wurde der Kartenlegerin in alter Tradition der Familie übergeben.

