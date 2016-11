WAZ: Eine Partei zerlegt sich selbst

- Kommentar von Michael Kohlstadt zur AfD

(ots) - "Heuchelei", "Machtcliquenpolitik", "kollektives

Versagen", "Selbstauflösung": Man kann der AfD vieles nachsagen,

nicht jedoch, dass ihr das Vokabular für die innerparteiliche

Zustandsbeschreibung fehlen würde. Zerreißprozess ist noch ein

schwaches Wort für das Bild, das der größte Landesverband derzeit

abgibt.



Fünf Monate vor der Landtagswahl hat die Partei, die sich als

"Alternative für Deutschland" anpreist, in NRW nicht mehr viele

Alternativen. Im Rennen um den ersten Einzug in das Parlament des

größten Bundeslandes steht sie kurz davor, sich selbst zu zerlegen.

Mehr noch als die Tricksereien auf dem Soester Delegiertenparteitag

könnte der aus dem Lot geratene Zeitplan für die Kandidatenkür die

Wahlzulassung kosten.



Natürlich sind die Vorgänge Wasser auf die Mühlen aller, die den

Einzug der Rechtspopulisten in die Parlamente für den Untergang des

Abendlandes halten. Doch auch wenn die AfD an Rhein und Ruhr über

sich selbst stolpern sollte, ist das kein Grund zur Entwarnung.



Die AfD ist Resonanzraum für ein weit verbreitetes Unbehagen an

der etablierten Politik. Das verschwindet nicht, weil ein

Landesverband vor dem Kollaps steht.







Kommentare zur Pressemitteilung