WDR: In der Türkei festgenommene Journalistin Hatice Kamer wieder frei

Die gestern in der Türkei festgenommene Reporterin Hatice Kamer ist

auf freiem Fuß. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, erklärte

sie am Nachmittag gegenüber dem WDR. Man habe ihr mitgeteilt, dass

sie sich nun einem Prozess stellen müsse. Die Anklage werfe ihr vor,

durch ihre Berichterstattung die Terrororganisation PKK unterstützt

zu haben. Dafür gebe es keinerlei Belege, erklärte die 39-jährige

Journalistin in einem Telefongespräch mit dem WDR.



Hatice Kamer war gestern festgenommen worden, als sie für die BBC

über ein Grubenunglück in der südosttürkischen Provinz Siirt

berichten wollte. Bei der Festnahme wurde ihr vorgeworfen, auf

militärischem Territorium Fotos gemacht zu haben.

Zunächst sollte ihr nach den Regeln des derzeit gültigen

Ausnahmezustandes fünf Tage lang kein rechtlicher Beistand gewährt

werden.



"Ihre schnelle Freilassung hat überrascht", so der Anwalt gegenüber

dem WDR.



Hatice Kamer gehört zu den wenigen türkischen Journalisten, die noch

aus dem Südosten der Türkei berichten. Sie arbeitet für

internationale Medien, darunter die BBC, Voice of America und der

WDR. Seit mehreren Jahren berichtet sie für Funkhaus Europa aus

Dyarbakir, zuletzt auch für die WDR 3 Sendung "Türkei unzensiert".



