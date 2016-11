Weser-Kurier: Sara Sundermannüber Handynutzung in Schulen

(ots) - Es ist selten, dass sich Bremer Akteure in der

Bildungspolitik einig sind: Ein Handybann an Schulen kann nicht das

Ziel sein, das hört man aus Opposition und Regierung, von

Elternvertretern und Behörde. Die Bildungssenatorin wirbt für den

Einsatz von Smartphones im Unterricht, die CDU findet das ebenfalls

richtig. In der Tat ist es nicht nur sinnvoll, sondern überfällig,

dass Lehrer Schülern vermitteln, Handys nicht nur als

Freizeitutensil, sondern als Lernwerkzeug zu nutzen. Im Unterricht

ausschließlich auf private Smartphones zu setzen, kann aber nicht der

Weg sein. Sinnvoller ist, dass Schulen verstärkt Tablets anschaffen.

Tablets funktionieren in Vielem strukturell ähnlich wie Handys, sind

aber lesefreundlicher. Ein Satz Tablets kann einfacher einsetzbar

sein als zehn verschiedene Handymodelle, auf denen dieselbe Lern-App

laufen soll. Außerdem bieten sie allen Schülern denselben Zugang.

Nachdem Bundesbildungsministerin Johanna Wanka angekündigt hat, fünf

Milliarden in die Digitalisierung der Schulen zu investieren, und

Bremen hier besser aufgestellt ist als andere, sind die

Voraussetzungen für modernen Unterricht, der internetfähige Geräte

einbezieht, gar nicht schlecht.







Datum: 27.11.2016 - 19:57

Sprache: Deutsch

