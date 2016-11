Lausitzer Rundschau: Eine allzu einfache Antwort



Härtere Strafen für Einbruchsdiebstahl gefordert

(ots) - Niemand empfindet Wohnungseinbruch als

Kavaliersdelikt wie zum Beispiel Schwarzfahren. So weit ist es trotz

der mehr als 150 000 Einbrüche, von denen ganze 22 000 aufgeklärt

werden, noch nicht. Aber die Grenzen verschwimmen. Wird zum Beispiel

ein Fahrrad aus der Wohnanlage geklaut, ist es schon etwas anderes.

Da werden viele sagen: Man sollte sich sowieso kein wertvolles Rad

zulegen. Fahrraddiebstahl hat eine Aufklärungsquote von unter zehn

Prozent, und solche niedrigen Quoten stehen in einer gewissen

Wechselwirkung mit dem Sicherheitsgefühl: Es schwindet. Dafür werden

Angst und Selbstschutz zur neuen Normalität. Die Wohnung maximal

verriegeln, Fenster nicht mal im Sommer auf Kipp, kein neues Rad, den

Kinderwagen im Flur sichern, das Auto in Sichtweite parken, den

Rucksack vorne tragen, das Handy verstecken, bestimmte Gegenden

meiden. Sechs Monate Gefängnis für Wohnungseinbruch will

Justizminister Maas verhängen, die Union - wer bietet mehr? - ein

Jahr ohne Bewährung. Damit ist das Thema im Wahlkampf angekommen,

also bei der einfachen Antwort: härtere Strafen. Wohl wahr, es ist

frustrierend, wenn verständnisvolle Richter mildernde Umstände

erkennen und die Täter fröhlich nach Hause gehen - bis zum nächsten

Mal. Aber noch viele frustrierender ist es, auf verständnisvolle

Polizisten zu stoßen, die Hinweise darauf, dass die entwendeten

Juwelen bei einem gewissen Secondhand-Händler zu kaufen sind ebenso

mit einem schulterzuckenden Verweis auf den Personalmangel quittieren

wie den Tipp auf die Internetseite im benachbarten Ausland, wo es all

die schönen Sachen aus Germania frischgeklaut zu kaufen gibt. Beides

tut Not, konsequentere Bestrafung und konsequentere Strafverfolgung,

und weil das Letztere zuerst kommen muss - ohne Fahnder keine

Festnahme und ohne Festnahme keine Strafe - ist die Aufstockung der

Ermittlungsbehörden in Wirklichkeit sogar das Vordringlichere. Das



gilt erst recht bei Eigentumsdelikten, die zunehmend bandenmäßig

begangen werden. Und das heißt: sehr professionell, oft international

vernetzt. Hier kann man heute mit einem Fahndungserfolg viel mehr

bewirken als früher mit der Festnahme eines einzelnen

Beschaffungskriminellen. Doch über die mangelnde Personalausstattung

reden die Wahlkämpfer schon weniger. Notwendig wäre drittens auch

eine andere Einstellung der Innenpolitik selbst. Nämlich: Null

Toleranz. Immer muss erst etwas Schlimmes passieren, ehe es jemandem

auffällt. Jetzt wird auf die Zunahme der Zahl der Wohnungseinbrüche

reagiert, aber erst sehr spät. Wie viele Brennpunkte der Kriminalität

werden in den Städten seit Langem geduldet? Wie viele illegale

Autorennen wurden hingenommen, ehe sie nach tödlichen Unfällen zum

Thema wurden, über wie viele Hütchenspieler und Drogendealer wird

immer noch hinweggesehen? Um das teilweise schon geradezu alarmierend

beschädigte Sicherheitsgefühl der Bürger wieder herzustellen, braucht

es weit mehr als ein bisschen Drehen an der Strafen-Schraube. Es

braucht den wirklichen Willen aller, die Gesetze auch durchzusetzen.







