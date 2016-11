Rheinische Post: Kommentar /

AfD zerlegt sich selbst

= Von Detlev Hüwel

(ots) - Die Vorgänge in der nordrhein-westfälischen AfD

schreien nach Aufklärung. Was hat es mit den (unbeabsichtigt?)

verschluderten Wahlzetteln auf sich? Wie relevant sind sie sowohl für

den betreffenden Listenplatz als auch für die Rechtmäßigkeit der

gesamten Liste? Solange diese Fragen nicht geklärt sind, ist es

töricht, mit der Listenaufstellung fortzufahren und so zu tun, als

sei alles in Ordnung. Es könnte nämlich sein, dass der

Landeswahlleiter der AfD am Ende diese Liste um die Ohren haut und

ihr die Teilnahme an der Landtagswahl 2017 untersagt. Genau das

hatten die meisten Delegierten am Wochenende vor Augen, als sie

mehrheitlich für einen neuen Anlauf zur Kandidatenliste votierten und

sich damit gegen Pretzell stemmten. Dem half zwar die

Geschäftsordnung, doch er geht mit seinem Kurs maximales Risiko ein.

Es mag ja sein, dass in NRW ein Stellvertreterkrieg geführt wird, wie

die Bundesvorsitzende Frauke Petry meint. Doch den Anlass hat die

NRW-Partei geliefert. Wie lange wird sich Petrys Lebensgefährte

Pretzell noch an der Spitze halten?



