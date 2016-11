Rheinische Post: Kommentar /

Keine Zeit zu verlieren in den Gefängnissen

= Von Ludwig Krause

(ots) - Seit Beginn des Jahrtausends sind die

Gefangenen-Zahlen in Deutschland zurückgegangen, bei den

Justizvollzugsanstalten wurde deshalb kräftig gespart. Dieser

Zusammenhang ist einerseits nachvollziehbar. Andererseits rächt sich

der Sparkurs jetzt: Viele Anstalten müssen aufwendig saniert oder

sogar ganz geschlossen werden, das alles kostet Milliarden Euro. Die

Zahl der überbelegten Gefängnisse ist dabei genauso alarmierend wie

die Belegungsquoten. All dies zeigt, dass bundesweit versäumt wurde,

rechtzeitig zu handeln. Und es zeigt auch, dass das Kalkül, auf immer

geringer werdende Gefangenen-Zahlen zu setzen, ein gefährliches Spiel

ist. Auch wenn es in Zeiten immer knapperer Kassen eine unpopuläre

Forderung sein mag: Die Länder sind in der Pflicht, ihrer

Verantwortung nachzukommen, dabei dürfen dringend notwendige

Sanierungen nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden. Denn das

muss der Politik klar sein: Sparmaßnahmen dürfen nicht auf dem Rücken

der öffentlichen Sicherheit ausgetragen werden, nicht auf dem Rücken

des Personals in den Anstalten und auch nicht auf dem Rücken der

Insassen. Sonst wird es in Zukunft für alle noch teurer.



