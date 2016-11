Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Armin Laschet

(ots) - Mit volkskammerverdächtigen 97,4 Prozent hat

die nordrhein-westfälische CDU Armin Laschet zum Spitzenkandidaten

für die Landtagswahl gekürt. Ein Ergebnis, das viel über die Arbeit

des 55-Jährigen im Landesverband aussagt, aber nichts über seine

Chancen auf den Wahlsieg am 14. Mai 2017. Armin Laschet hat die

Trümmer beiseite geräumt, die das Röttgen-Debakel 2012 hinterlassen

hatte. Der Aachener ist in den vergangenen vier Jahren beinahe

unermüdlich in NRW unterwegs gewesen, um der CDU eine neue Basis zu

geben. Das war und ist alles andere als leicht - gerade im

Bindestrichland. Auch der Rheinländer Laschet konnte erst richtig

loslegen, als der Westfale Karl-Josef Laumann in Richtung Berlin

entschwunden war. Die Parteiseele zu pflegen genügt aber ab sofort

nicht mehr. Jetzt zählt die Attacke auf SPD-Ministerpräsidentin

Hannelore Kraft und ihre rot-grüne Landesregierung. Fragt sich: Kann

Laschet das? Zweifel sind angebracht, nicht ohne Grund gilt FDP-Chef

Christian Lindner vielen als der eigentliche Oppositionsführer im

Landtag. Laschet ist also doppelt unter Druck. Er muss angreifen und

will das offenbar auch tun - nimmt man seinen Auftritt vom

Wochenende zum Maßstab. Doch am Ende müssen ihm die Menschen auf der

Straße die Veränderung in der Tonlage abnehmen. Bisher ist Laschet

nicht als Lautsprecher aufgefallen, Programm kommt bei ihm immer noch

vor Pointe. Nun muss er eine Wechselstimmung im Land erzeugen, von

der bisher jede Spur fehlt. Dabei ist es nicht so, dass es an

Rot-Grün nichts auszusetzen gäbe. Bei vielen Wirtschaftsdaten

rangiert NRW weit hinten im Ranking der Bundesländer. Zudem

entwickelt sich die Schulpolitik immer mehr zur offenen Flanke. Und

schließlich ist da das Megathema Innere Sicherheit, zu dem NRW mit

der Kölner Silvesternacht geradezu ein Fanal geliefert hat. Hinzu

kommt, dass die Ministerpräsidentin zuletzt alles andere als



souverän wirkte. Hannelore Kraft gab sich merkwürdig uninspiriert und

wenig ehrgeizig. Vor allem jedoch zeigt sie sich überaus besorgt,

was die weitere Entwicklung der Gesellschaft angeht. Der Landesmutter

scheinen Optimismus und Zuversicht abhanden gekommen zu sein.

Dennoch ist sie immer noch deutlich beliebter als Laschet - im

direkten Vergleich wäre der Herausforderer ohne Chance. Auch das

schränkt Laschets Optionen ein. Eine reine Negativkampagne gegen

Hannelore Kraft wird ihm nicht reichen. Was würde unter einem

Ministerpräsidenten Armin Laschet besser werden für die Menschen in

NRW? Auf diese Frage muss die CDU eine überzeugende Antwort

finden. Nur dann kann Armin Laschet seine beiden wichtigsten

Wahlziele erreichen - nämlich, dass die CDU stärkste Fraktion wird

und dass gegen sie keine neue Regierung gebildet werden kann.







