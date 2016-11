Westfalenpost: Kubas neue Sorgen / Kommentar von Dirk Hautkapp zum Verhältnis Kuba - USA nach dem Tod von Fidel Castro

(ots) - Tauwetter ist trügerisch. Ein Tiefdruckgebiet, schon

kann es wieder bitterkalt werden. Für Kuba heißt dieses

Tiefdruckgebiet nach Fidel Castros Tod Donald Trump. Der designierte

US-Präsident kann den unter Barack Obama eingeschlagenen

Entspannungskurs mit der sozialistischen Enklave per Vollbremsung zum

Stehen bringen. Wird er es tun? Im Wahlkampf biederte sich Trump in

der exilkubanischen Gemeinde Floridas mit dem Versprechen an, Obamas

Lockerungsübungen bei Reiseverkehr und Warenaustausch zurückzudrehen

und dem Regime in Havanna die Pistole auf die Brust zu setzen: Mehr

Freiheit, mehr Demokratie - sonst geht der Vorhang wieder herunter.

Hält Trump Wort, werden sich die unter Fidels Bruder Raúl etwas

kapitalismusempfänglicher gewordenen Realsozialisten in ihr

Schneckenhaus zurückziehen. Folgt Trump seiner geschäftlichen Ader,

müsste er fortsetzen, was sein Vorgänger ins Werk gesetzt hat. Auf

Kuba warten Milliardenchancen für ausländische Kapitalgeber. Nur eine

vollständige Aufhebung des Handelsembargos kann den Druck auf das

Meinungsfreiheit und Pluralität unterdrückende Regime so erhöhen,

dass Freiheit nach westlichem Muster möglich wird; wenn die Kubaner

es denn selbst wollen. Bei den ideologisch aufgeladenen

republikanischen Mehrheiten im Kongress spricht wenig dafür, dass die

Konservativen in den USA hier mitmachen. Sie wollen Havanna zum

Offenbarungseid zwingen, zum Systemwechsel. Genau das, was Obama in

seiner Politik der kleinen Schritte in den vergangenen zwei Jahren

nach Kräften umging. Fällt Amerika in den Gestus des Imperialen

zurück und diktiert Bedingungen, wird wieder Eiszeit herrschen

zwischen den ungleichen Nachbarn.







Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion



Telefon: 02331/9174160



Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalenpost

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.11.2016 - 20:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1429443

Anzahl Zeichen: 2041

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalenpost

Stadt: Hagen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 170 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung