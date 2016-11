Badische Zeitung: Fidel Castro / Ein Held war er nicht

Kommentar von Thomas Fricker

(ots) - In Westeuropa war man besonders weit weg von

Castros Befreiungskampf gegen Unterdrückung und Imperialismus. Eben

deshalb eignete sich seine Revolution so ideal für Projektionen

aller Art. Kuba als sozialistischer Sehnsuchtsort unter Palmen -

selten war die Bereitschaft ausgeprägter, einen Mythos für real zu

halten und gelegentlich irritierende Einbrüche der Wirklichkeit ins

romantische Weltbild dem bösen Nachbarn im Norden zuzuschreiben.

Castro wurde zum Idol, dem selbst Machtpolitiker wie Gerhard

Schröder in fast unreifer Verehrung ihre Aufwartung machten. ...

Castros ideologische Härte, die Misswirtschaft seiner Parteikader und

die Verfolgung Andersdenkender gerieten darüber in Vergessenheit oder

wurden verharmlost. War Castro eine herausragende Gestalt des 20.

Jahrhunderts? Mit Sicherheit. Aber ein Held war er nicht.

http://mehr.bz/khs276t







Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.forum(at)badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Badische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.11.2016 - 22:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1429451

Anzahl Zeichen: 1259

Kontakt-Informationen:

Firma: Badische Zeitung

Stadt: Freiburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 135 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung