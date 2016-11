Browser-Games-Online.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema BrowserGames!

(firmenpresse) - Als Browserspiel (englisch "browser-based game" oder "browser game", auch BrowserGame, OnlineGame, OnlineSpiel) wird ein Computerspiel bezeichnet, das einen Webbrowser als Benutzerschnittstelle beötigt.



Die Berechnung des Spielgeschehens kann hierbei entweder vollständig oder teilweise auf dem lokalen Rechner oder aber auch den Servern des Spielanbieters erfolgen.



Hiernach differenziert man zumeist zwischen clientseitigen Browserspielen, bei denen die Programmlogik heruntergeladen wird und in der Browserumgebung abläuft, und serverseitigen Browserspielen mit serverseitig ablaufender Programmlogik.



Die zur Implementierung verwendete Plattform besteht bei einem Browserspiel meist vorwiegend aus gängigen Web-Technologien, sodass viele Browserspiele kostenlos sind.



Einige Anbieter verlangen aber für erweiterte und für Spiler lukrative Spielmerkmale, (z. B. bessere Rüstungen, Fähigkeiten, Waffen, Technologien usw.) sowie Support eine Gebühr.



Clientseitige Browserspiele bedurften zu ihrer Ausführung im Browser lange Zeit in der Regel sogenannter Plug-ins wie Flash, Shockwave und Java, weshalb hier oft entsprechend von Flash-Spielen (englisch "flash games"), Java-Spielen (englisch "java games") oder allgemein Plugin-Spielen die Rede ist.



Seit der Einführung des Web-Standards HTML5 und dem Aufkommen kompatibler Browser ist eine wachsende Anzahl von Browserspielen aber nicht mehr von einem Zusatzmodul abhängig.



Das erste BrowserGame war das in Hamburg entwickelte deutsch- und englischsprachige SOL, das im Oktober 1995 startete.





Gegenwärtig ist eine Erschließung zusätzlicher Computerspielgenres zu beobachten:



Infolge der Nutzung von Technologien wie Ajax, Flash oder Java werden zunehmend auch Echtzeit-Strategiespiele, Rennspiele oder Action-orientierte Spiele mit aufwendiger Grafik realisiert und angeboten



In zunehmendem Maße wird der Browserspielmarkt professionell erschlossen, die Qualitätsunterschiede zu herkömmlichen Computerspielen mit Netzwerkoption werden geringer.



