(firmenpresse) - Rheinland-Pfalz (Ländercode RP, Abkürzung RP oder RLP) ist eine parlamentarische Republik und ein Land der Bundesrepublik Deutschland.



Mit seinen rund vier Millionen Einwohnern ist Rheinland-Pfalzes das siebtgrößte der 16 deutschen Bundesländer, bei der Wirtschaftsleistung liegt es im Mittelfeld.



Die Landeshauptstadt und zugleich bevölkerungsreichste Stadt ist Mainz; mit Ludwigshafen am Rhein, Trier, Koblenz und Kaiserslautern liegen vier weitere Großstädte mit Funktion als Oberzentren in Rheinland-Pfalz.



Das Bundesland Rheinland-Pfalz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg am 30. August 1946 gegründet.



Hervorgegangen ist das Land hauptsächlich aus dem südlichen Teil der preußischen Rheinprovinz (Regierungsbezirke Koblenz und Trier), aus Rheinhessen, aus dem westlichen Teil von Nassau und aus der historischen Rheinpfalz ohne den Saarpfalz-Kreis.



Das Gemeinschaftliche deutsch-luxemburgische Hoheitsgebiet ist das einzige gemeindefreie Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz.



Das junge Bundesland Rheinland-Pfalz ist mit seiner über 2.000 Jahre alten Vorgeschichte reich an kulturellen Schätzen.



Zahlreiche Städte im Land gehen auf eine römische Gründung zurück. So hinterließen die Römer einige bedeutende Bauten und eine Vielzahl archäologisch nachgewiesener Relikte.



Die drei Kaiserdome zu Mainz, Speyer und Worms sind epochale Werke der Architekturgeschichte.



Auch aus dem Barock gibt es in Rheinland-Pfalz eine Vielzahl von Sakral- und Profanbauten. Die damaligen Metropolen Mainz und Trier verfügen heute noch über einen Bestand barocker Bauten.





