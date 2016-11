Rheinische Post: Lars Eidinger fühlt sich an Weihnachten zur Harmonie gezwungen

(ots) - Der Theater- und TV-Schauspieler Lars Eidinger

freut sich nicht auf Weihnachten. "Als Kind habe ich das geliebt,

dieser Zauber, das Geheimnis, die Geschenke. Mittlerweile habe ich

ein Problem damit, dass es eine verordnete Freude ist", sagte der

40-Jährige der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Montagausgabe). Man werde zur Harmonie gezwungen, die es gar nicht

gebe. "Es verbietet sich, schlechte Laune zu haben. Man muss den

anderen etwas vorspielen." Eine erneute Rolle im "Tatort" kann er

sich sehr gut vorstellen. "Ich liebe den ,Tatort' und warte auf eine

Anfrage", sagt der Schauspieler, der in zwei Borowski-"Tatorten"

einen Frauenmörder spielte. "Aber ich weiß nicht, ob ich in einem

dritten Teil noch mal Kai Korthals spielen würde. Da muss das

Drehbuch schon extrem gut sein."







