Rheinische Post: Abschaffung der privaten Krankenversicherung bedroht 87.000 Jobs

(ots) - Eine Abschaffung der privaten

Krankenversicherung (PKV) und Überführung in eine Bürgerversicherung

droht 87.000 Arbeitsplätze zu vernichten. Denn bundesweit hat die PKV

insgesamt 115.846 Arbeitsplätze geschaffen, davon 20.656 direkt in

der PKV, die übrigen bei Zulieferern und in anderen Branchen, wie aus

einer Studie des Forschungsinstitutes Wifor hervorgeht. Diese wurde

im Auftrag des PKV-Verbands erstellt und liegt der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) vor.



Zuvor hatte die Böckler-Stiftung ermittelt, dass eine

Bürgerversicherung bis zu drei Viertel der Jobs im PKV-System

vernichten würde und kam auf bis zu 51.000 bedrohte Stellen. "Die

Zahlen der Böckler-Studie belegen eindrucksvoll die Bedeutung der PKV

für den Arbeitsmarkt. Unser Forschungsprojekt bezieht auch die

indirekten und induzierten Brancheneffekte durch die Wertschöpfung

der PKV mit ein. Demnach sind insgesamt mehr als 115.000

Arbeitsplätze in Deutschland mit der PKV verbunden", sagt Wifor-Chef

Dennis Ostwald.



"Wir Betriebsräte bedauern sehr, dass die DGB-Gewerkschaften die

Bürgerversicherung fordern. Diese vernichtet Zehntausende Jobs. Eine

solche Gesundheitspolitik ist alles andere als solidarisch", sagte

Peter Abend, Sprecher der Betriebsrats-Initiative

"Bürgerversicherung? Nein danke!", der Redaktion. In der Initiative

sind die Betriebsräte der großen Versicherungen wie Allianz, Barmenia

und DKV engagiert.



