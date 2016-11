Rheinische Post: 16 Gefängnisse in Deutschland sind überbelegt

(ots) - In Deutschland sind mindestens 16

Justizvollzugsanstalten überbelegt, davon allein zehn in

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das ergab eine Umfrage der

in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe) bei

den Justizministerien der 16 Bundesländer. Demnach gibt es aktuell

64.291 Gefangene und 73.579 Gefängnis-Plätze. Dies entspricht einer

Belegungsquote der Gefängnisse von 87 Prozent. Darin sei aber auch

der offene Vollzug eingerechnet, hieß es in den Ländern. Zudem

könnten derzeit mehr als 3300 JVA-Plätze nicht genutzt werden, weil

die Gefängniszellen unter anderem saniert werden müssen oder nicht

den Vorgaben der Verfassung entsprechen.



