ChroMedX Corp. beginnt mit den Tests des Biosensors

25. November 2016 - ChroMedX Corp. (das Unternehmen) (CSE: CHX, OTC: MNLIF, Frankfurt: EIY2), der Entwickler des tragbaren HemoPalmTM-Blutanalysesystems, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit den Tests seines Biosensorelements begonnen hat, die bereits positive Befunde erzielen



Die Tests an diesem Biosensor begannen Anfang dieses Monats an der McMaster University, wo das Unternehmen seit Anfang des Jahres sein Programm zur Entwicklung des Biosensors durchführt. Die ersten Ergebnisse - angefangen mit dem pH-Biosensor - liegen nun vor und sind sehr positiv: Der Biosensor liefert die entsprechenden erwarteten elektronischen Signale bei pH-Wertveränderungen.



Der Aufbau des Biosensors war eine der größten Herausforderungen unseres Entwicklungsverfahrens und wir freuen uns sehr, dass wir nun die Testphase eingeleitet haben. Die ersten Ergebnisse liegen über den Erwartungen und ich bin mit dem allgemeinen Forschritt unseres Entwicklungsprogramms sehr zufrieden. Mit der erfolgreichen Prüfung des Sensors kommen wir der Fertigung eines ersten Prototypen ein ganzes Stück näher, sagte Ash Kaushal, President und CEO von ChroMedX Corp.



Der Biosensor-Array ist einer der zwei Hauptbestandteile des tragbaren HemoPalm-Blutanalysesystems. Ende vergangenen Jahres berichtete das Unternehmen über den Proof of Concept des spektroskopischen Elements; der Fokus war in diesem Jahr auf die Entwicklung des Biosensorelements gerichtet. Die spektroskopische Komponente ist für die Messung der Konzentration von fünf unterschiedlichen Hämoglobin-Typen im Blut, die sogenannte CO-Oxymetrie, sowie die Messung des Bilirubingehalts erforderlich, während der Biosensor für die Analyse des pH-Werts, der Blutgase und Elektrolyten zuständig ist.



Seit Juli 2016 wird das HemoPalm-Entwicklungsprogramm von Ash Kaushal, President und CEO von ChroMedX, geleitet. Die Entwicklung des Biosensors erfolgt in Zusammenarbeit mit Conductive Technologies Inc. aus Pennsylvania (USA) und dem Biointerface Institute der McMaster University. Die gemeinsamen Anstrengungen zeigen nun erste positive Ergebnisse, während die Tests fortgesetzt werden.





Anfang der Woche gab das Unternehmen die Anmeldung internationaler Patente in Europa, China, Japan und Südkorea bekannt. Eine vollständige Liste der geistigen Eigentumsrechte des Unternehmens finden Sie auf der Website von ChroMedX unter http://www.chromedx.com/intellectual-property/.



Über ChroMedX Corp.

ChroMedX Corp. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung neuartiger Medizinprodukte für die in-vitro-Diagnostik und die patientennahe Labordiagnostik (POCT) spezialisiert hat. Die Produkte sind durch unternehmenseigene Patente und Patentanmeldungen geschützt und kommen bei der Blutabnahme, Analyse und Plasma-/Serumgewinnung zum Einsatz.



Website: www.chromedx.com



Ansprechpartner für Anleger

Büro. 647-872-9982 DW 2

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-844-247-6633 DW 2

investor.relations(at)chromedx.com



Suite 520 - 65 Queen Street West

Toronto, Ontario

M5H 2M5

Email: info(at)chromedx.com



