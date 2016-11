Destiny Media Technologies gibt Zeitpunkt für die Veröffentlichung des Geschäftsergebnis für das 4. Quartal 2016 bekannt und hält dazu eine Telefonkonferenz ab



Vancouver, BC - 25. November 2016 - Destiny Media Technologies (TSXV: DSY) (OTCQX: DSNY) - der Entwickler globaler Standards für die sichere Übermittlung vorveröffentlichter Songdaten an Radiostationen und der Entwickler einer neuen plattformübergreifenden Videostreaming-Lösung ohne Abspielgerät - hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen am Dienstag, den 29. November 2016 um 14 Uhr PST (17 Uhr EST) eine Telefonkonferenz abhalten wird. Das Unternehmen hat die Absicht, das Geschäftsergebnis für das vierte Quartal 2016, das mit dem 31. August 2016 endete, in einer Pressemeldung am 29. November 2016 nach Marktschluss zu veröffentlichen.



In der Telefonkonferenz werden auch President, Chief Executive Officer und Chairman Steven Vestergaard sowie Chief Financial Officer Fred Vandenberg zu Wort kommen.



Datum: Dienstag, 29. November 2016

Uhrzeit: 14:00 Uhr pazifische Standardzeit/PST (17:00 Uhr östliche Standardzeit/EST)

Direktwahl: 416-764-8688

Gebührenfreie Einwahlnummer für Teilnehmer aus Nordamerika: 888-390-0546

Zugangscode für Teilnehmer: 05294037



Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und kann bis einschließlich 6. Dezember 2016 abgerufen werden.



Direktwahl für die Aufzeichnung: 416-764-8677

Gebührenfreie Einwahlnummer für die Aufzeichnung (Nordamerika): 1 (888) 390-0561

Zugangscode für die Aufzeichnung: 294037#



Die Aufzeichnung wird auch auf die Website von Destiny (http://www.dsny.com) gestellt und steht im bewährten Clipstream®-Format des Unternehmens zum Download bereit.



Über Destiny Media Technologies, Inc.

Destiny Media Technologies bietet den Inhabern von Inhalten Dienste, die es diesen ermöglichen, ihre Audio- und Video-Inhalte auf sichere Weise und digitalisiert im Internet zu verbreiten. Die beiden Hauptprodukte des Unternehmens sind Clipstream® und Play MPE®. Clipstream (www.clipstream.com) ist ein automatisiertes Selbstbedienungs-Videoportal mit hoher Verfügbarkeit, das um ein patentrechtlich geschütztes Javascript-Wiedergabesystem aufgebaut ist. Dieses durch zwei Dutzend Patentanmeldungen und Patente geschützte Konzept ist wesentlich sicherer und flexibler als Standardvideoanwendungen. Play MPE® (www.plaympe.com) ist ein standardisiertes Verfahren der sicheren und kosteneffizienten Verbreitung von Pre-Release-Musikdaten an Radiostationen und andere Fachleute der Musikbranche vor deren öffentlicher Vermarktung. Es ist durch Sicherheits- und Wasserzeichenpatente geschützt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.dsny.com.





Weitere Informationen erhalten Sie über

Fred Vandenberg

CFO Destiny Media Technologies, Inc.

604 609 7736 x236



Kommentare zur Pressemitteilung