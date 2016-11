"Satoon - Die Welt unterm Strich" - Cartoon- und Satiremagazin vollzieht den Wandel vom Heft zum Buch (FOTO)

Nach mehrmonatiger Zwangs- und schöpferischer Pause meldet sich

das Team von "Satoon" wieder zurück und startet neu durch. Mit dabei

sind renommierte Zeichner und auch zahlreiche Newcomer. Das

humoristische Crossover-Konzept wurde leserwirksam überarbeitet. Per

sofort erscheint "Satoon" nicht im flüchtigen Zeitschriftenformat,

sondern als Buchreihe mit Sammler-Potenzial. Die erste Ausgabe

"Satoon - Die Welt unterm Strich" ist ab dem 01.12.2016 direkt beim

Völcker-Verlag oder auf Amazon bestellbar. Weitere Informationen für

Interessenten online unter http://www.satoon.de



Insgesamt 345 Cartoons mit ganz eigener Sichtweise zwischen

Alltag, Welt- und Politgeschehen präsentieren die Zeichner in "Satoon

- Die Welt unterm Strich". Dabei handelt es sich um eine selektierte

Zusammenfassung aus den ersten drei Heftversionen - diesmal im

gebundenen Softcover-Buchformat auf 72 durchgehend farbigen Seiten.

Offensichtlich Paradoxes wird pointiert humorvoll bis zur

Kenntlichkeit entstellt. Vermeintliche Ernährungs-Gurus,

Gesundheits-Unwesen, Irrtümer der angeblich glücklichen Kindheit,

Rollenwechsel in der Partnerschaft, sehbehinderte Untergrundkämpfer,

Dienstleistungsverweigerer uvm. sind nur einige der Phänomene unserer

Mitwelt, die unter die teils bissigen Stifte geraten.

Philosophierende Steine, Merkwürdiges aus der Ellerbeker Rundschau

und Fundsachen aus Film und Fernsehen runden die Sammlung ab.



Thomas Völcker, Verleger von "Satoon", war bis Anfang 2015

leitender Bildredakteur in einem namhaften Medienunternehmen und hat

sich im Anschluss daran mit dem Völcker Verlag selbstständig gemacht.

Er sagt: "Das Besondere der Buchausgabe ist der individuelle

Abwechslungsreichtum der mitwirkenden Zeichner. Sämtliche

Cartoonisten nutzen ihre erkennbar spezielle, eigenständige

Handschrift und legen die Zeichenstifte direkt in die



gesellschaftliche oder politische Fragwürdigkeit." So bildet "Satoon

- Die Welt unterm Strich" eine Sammlung der unterschiedlichsten Stile

ab. Zum 16-köpfigen Satoon-Team gehören publikumsbekannte Namen wie

DIPI, Haugrund, Rabe, Schley, Tim Feicke, Trumix, Tante Brigitte,

Volkertoons und zu Unrecht bislang weniger bekannte Zeichner. Für den

schriftlich redaktionellen Rundschlag sorgt Satirechef Jörn Petersen.



Die Geschichte hinter "Satoon": Im Herbst 2015 brachte der Völcker

Verlag "Satoon" heraus - ein Magazin mit vierwöchentlicher

Erscheinungsweise. Neben Cartoons und bissiger Satire wurden Infos zu

Neuerscheinungen von Comics, DVDs, VoDs sowie ein TV-Programm in

einen locker lesbaren Kontext gesetzt. Die Kombination aus

humoristischer Unterhaltung und medialem Informationsteil traf den

Publikumsgeschmack. Insbesondere aufgrund der Cartoon-Strecken mit

jeweils speziellen Handschrift der Zeichner wurde "Satoon" von den

Lesern gerne angenommen. Dennoch musste das Printmagazin aufgrund

peripherer Startschwierigkeiten von Vertriebsorganisation bis

Cashflow bereits nach der dritten Ausgabe eine Zwangspause einlegen.

Seitdem erhielt der Verlag immer wieder Nachfragen, ob und wie es mit

"Satoon" weitergehe. Die Antwort darauf ist das Buch "Satoon - Die

Welt unterm Strich". Folgeausgaben befinden sich bereits in der

Vorbereitung.



Titel: Satoon - Die Welt unterm Strich

Genre: Satire, Cartoon, Comic,

Format: Softcover, gebunden, durchgehend vierfarbig

Umfang: 72 Seiten

Verkaufspreis: 9,50 EUR

Veröffentlicht: 01.12.2016

ISBN-10: 3981849302

ISBN-13: 978-3981849301



Bestellmöglichkeiten:



Völcker Verlag:

http://www.voelckerverlag.com/satoon-die-welt-unterm-strich/



Amazon:

http://ots.de/8KS2T



Über Satoon



"Satoon" ist ein Cartoon- und Satire-Objekt des Völcker-Verlags

mit Sitz in Hamburg. Nach drei Ausgaben im Zeitschriftenformat aus

dem Jahr 2015 musste die Redaktion kurz nach dem Release eine

Zwangspause einlegen. Die Unterbrechung wurde schöpferisch genutzt;

das anfängliche Konzept wurde leserwirksam überarbeitet. Ab sofort

wird "Satoon" im neuen Gewand als Buchreihe in gebundener Version im

4-Farb-Druck publiziert und bietet sich damit sowohl für den Buch-

als auch den Zeitschriftenhandel an. Mitwirkende an diesem

unkonventionellen Crossover-Konzept sind mehr als 16 Künstler aus

verschiedenen Genres. Verleger und Herausgeber von "Satoon"- Thomas

Völcker - ist der Branche als leitender Bildredakteur eines namhaften

Medienunternehmens bekannt. Seit Anfang 2015 ist er mit dem Völcker

Verlag selbstständig.







