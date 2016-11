Sonderkündigungsrecht ermöglicht Kfz-Versicherungswechsel nach dem 30.11. (FOTO)

Recht zur außerordentlichen Kündigung bei (versteckter)

Beitragserhöhung auch nach dem Stichtag / Nach Beitragserhöhung ein

Monat Kündigungsfrist / Wechsel lohnt sich: durchschnittlicher

Kfz-Haftpflichtbeitrag seit August um 20 Prozent gesunken



Erhöhen Versicherer die Beiträge der Kfz-Versicherung, haben

Kunden das Recht ihren bestehenden Vertrag auch nach dem Stichtag am

30. November außerordentlich zu kündigen. Kunden sollten ihre

Beitragsrechnung genau prüfen, denn das Sonderkündigungsrecht greift

auch bei versteckten Beitragserhöhungen.



Einige Versicherungsunternehmen teilen Beitragserhöhungen erst

kurz vor oder sogar erst nach dem medial umworbenen Wechselstichtag

am 30. November mit, um Kündigungen zu verhindern. Nach einer

Prämienerhöhung haben Kunden - unabhängig vom Wechselstichtag - das

Recht zur außerordentlichen Kündigung. Diese muss innerhalb eines

Monats nach Erhalt der Beitragsrechnung schriftlich bei der

Assekuranz eingehen.



Kfz-Versicherungswechsler profitieren aktuell von niedrigen

Prämien: Der durchschnittliche Kfz-Haftpflichtbeitrag ist seit August

bereits um 20 Prozent gesunken*) und hat damit fast den Tiefstwert

des vergangenen Jahres erreicht.



Sonderkündigungsrecht bei offensichtlicher sowie versteckter

Kfz-Beitragserhöhung gültig



Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des

Kfz-Versicherungsvertrages besteht für Verbraucher auch nach dem

Wechselstichtag am 30. November, wenn ihre Assekuranz die Beiträge

anhebt. Kunden sollten ihre Rechnung genau prüfen, denn selbst wenn

für das kommende Jahr ein geringerer Beitrag fällig wird, könnte die

Kfz-Versicherungsprämie durch den Versicherer versteckt erhöht worden

sein.**)



"Das Recht zur außerordentlichen Kündigung besteht immer dann,

wenn der Kfz-Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers



steigt", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer im Bereich

Kfz-Versicherung beim Vergleichsportal CHECK24.de. "Das gilt auch,

wenn die Gesamtprämie zwar sinkt, aber eine versteckte

Prämienerhöhung vorliegt."



Mit dem CHECK24.de Kfz-Sonderkündigungs-Rechner prüfen

Versicherungsnehmer, ob sie ein Recht zur außerordentlichen Kündigung

ihres Versicherungsvertrages haben.



Versicherungskunden haben nach Beitragserhöhung einen Monat Zeit

zu kündigen



Sobald die Mitteilung über eine Beitragserhöhung eintrifft, haben

Verbraucher einen Monat Zeit ihre Kfz-Versicherung schriftlich zu

kündigen. Dabei müssen sie sich explizit auf die Prämienerhöhung als

Kündigungsgrund beziehen - andernfalls kann das

Versicherungsunternehmen eine Kündigung nach dem 30. November

ablehnen. Wirksam wird die Kündigung der Kfz-Versicherung erst ab dem

Zeitpunkt, zu dem der neue Preis gilt.



Durchschnittlicher Kfz-Haftpflichtbeitrag seit August um 20

Prozent gesunken



Ein Vergleich verschiedener Kfz-Tarife lohnt sich: Seit August ist

der durchschnittliche Kfz-Haftpflichtbeitrag für

Versicherungswechsler über CHECK24.de um 20 Prozent gesunken und

beträgt aktuell 273 Euro.*) Damit liegt er nur drei Prozent über dem

Tiefstwert des vergangenen Jahres (November 2015: 264 Euro). Die

Beiträge haben den diesjährigen Tiefpunkt erreicht und steigen

spätestens ab dem 30. November wieder an.



*)vorläufiger Wert (Stand 28.11.2016)

**)Kfz-Versicherung prüfen: versteckte Beitragserhöhung trotz

gesunkener Prämie: http://ots.de/9xC7F



