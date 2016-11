Medienmitteilung | MCH Group | Teilweise Steuerbefreiung wird aufgehoben

(Thomson Reuters ONE) -

MCH Group AG /

Medienmitteilung | MCH Group | Teilweise Steuerbefreiung wird aufgehoben

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire



MCH Group: Teilweise Steuerbefreiung für die Messetätigkeit in Basel wird

aufgehoben



Die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt hat entschieden, die teilweise

Steuerbefreiung der MCH Messe Schweiz (Basel) AG - einem Unternehmen der MCH

Group AG - per Ende 2020 aufzuheben. Ab 2021 wird die teilweise steuerbefreite

Messetätigkeit in Basel ebenfalls der Steuerpflicht unterstellt. Der Zeitpunkt

der Praxisänderung ist abgestimmt auf die Rückzahlung der baselstädtischen

Darlehen für den Neubau der Messe Basel, welche die Messegesellschaft bis 2020

zu leisten hat.



Wie hoch der Steuerbetrag im Jahr 2021 und den darauffolgenden Jahren mit der

neuen Regelung ausfallen wird und welchen Einfluss er auf das konsolidierte

Konzernergebnis der MCH Group haben wird, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht

beziffert werden. Die Weiterentwicklung des Unternehmens und mögliche

Veränderungen im Rahmen der geplanten Unternehmenssteuerreform III lassen

verlässliche Prognosen für die Zeit ab 2021 nicht zu.



Die geltende, sich auf das Messegeschäft in Basel beziehende Steuerbefreiung

geht auf die 1920 gegründete Genossenschaft Schweizer Mustermesse in Basel

zurück. Sie ist im Rahmen der Entwicklung von der Mustermesse zur heutigen MCH

Group für den Messebetrieb in Basel bestehen geblieben, weil der

Unternehmenszweck und das öffentliche Interesse an der Unternehmenstätigkeit in

Bezug auf den Standort Basel unverändert geblieben sind. Mittlerweile sind die

Steuerbehörden jedoch zur Auffassung gelangt, dass das Messewesen - trotz seiner

grossen volkswirtschaftlichen Bedeutung - grundsätzlich voll steuerpflichtig



ist.



Kontakt:

MCH Group AG / MCH Messe Schweiz (Basel) AG

Christian Jecker , Corporate Communications

+41 58 206 22 52

christian.jecker(at)mch-group.com

www.mch-group.com





Download:

http://hugin.info/134007/R/2059407/771899.pdf







This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: MCH Group AG via GlobeNewswire















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mch-group.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

MCH Group AG

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.11.2016 - 07:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1429481

Anzahl Zeichen: 2732

Kontakt-Informationen:

Firma: MCH Group AG

Stadt: Basel





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung