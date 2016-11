Gemalto Subscription Management arbeitet mit Huaweis OceanConnect zusammen, um das IoT-Umfeld zu stärken

Amsterdam, 28. November 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit

führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, hat während der

Konferenz "Huawei Connect, Europe 2016" ein Memorandum of Understanding (MoU)

mit Huawei, dem weltweit führenden Lösungsanbieter im Bereich der Informations-

und Kommunikationstechnik, abgeschlossen, um die gemeinsame globale Vision der

beiden Unternehmen bezüglich des Internets der Dinge (IoT) zu realisieren.



Im Rahmen der Vereinbarung stellt Gemalto seine preisgekrönte Lösung LinqUs On-

Demand Connectivity (ODC) bereit, die mit Huaweis OceanConnect-IoT-Plattform

integriert ist, um durch die sichere Remote-Bereitstellung von Teilnehmern eine

nahtlose Konnektivität zu ermöglichen. Huawei-Kunden und -Partner können jetzt

Verbindungen mit jedem beliebigen Mobilfunkanbieter ihrer Wahl jederzeit und

überall auf der Welt herstellen. Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, die

Einführung von Services zu beschleunigen, Integrationskosten zu reduzieren und

den Umsatz von Unternehmen zu steigern, die die Übernahme von IoT-Anwendungen

für Unternehmen oder Verbraucher beabsichtigen, z. B. solche Anwendungen, die in

intelligenten Städten, vernetzten Fahrzeugen und intelligenten Wohnungen

verwendet werden.



Gartner sagt voraus, dass das IoT-Umfeld sprunghaft wächst. 2016 wird es 6,4

Milliarden und im Jahr 2020 20,8 Milliarden Objekte zum Verbinden geben[1].

Huawei führte seine OceanConnect-IoT-Plattform am 1. September 2016 ein und ist

jetzt im Begriff, zu dieser stetig wachsenden Entwicklung beizutragen.



"Huawei beschleunigt das Wachstum im Bereich Cloud und IoT mit Vollgas. Wir

haben verschiedene IoT-Lösungen für mehrere Branchen, darunter intelligente

Wohnungen, Fahrzeuge, öffentliche Einrichtungen sowie Öl und Gas, übernommen und



bei ihnen Neuerungen vorgenommen", sagte Zhang Qin, President, Huawei Cloud Core

Network Marketing Execution. "Durch die Integration von Gemaltos LinqUs On-

Demand Connectivity mit Huaweis OceanConnect-IoT-Plattform sind wir in der Lage,

unsere Verpflichtung, unseren Kunden weltweit flexible, skalierbare IoT-Services

anzubieten, einzuhalten."





"Ähnlich wie bei Huawei ist IoT eine der obersten Prioritäten von Gemalto auf

unserem Weg in das digitale Zeitalter. Wir glauben, dass die Partnerschaft ein

neues Kapitel der engen Zusammenarbeit und des Wissensaustausches zwischen den

beiden Unternehmen eröffnen wird", sagte Suzanne Tong-Li, President, Greater

China & Korea, Gemalto.





Über Huawei OceanConnect



Huawei OceanConnect ist ein offenes System mit der IoT-Verbindungsmanagement-

Plattform als Kern. Es verfügt über offene APIs und serielle Agenten und

beschleunigt die Freigabe von Anwendungen, vereinfacht den Terminalzugang und

sichert Netzwerkverbindungen. Zudem bietet es One-Stop-Dienste für Partner,

einschließlich aller Arten von technischem Support, Marketing-Unterstützung und

kommerzieller Zusammenarbeit.



Mit mehr als 170 freigegebenen APIs, über 200 integrierten Geräten und Sensoren

und mehr als 80 Partnern bietet Huawei OceanConnect Ecosystem Lösungen für

vernetzte Fahrzeuge, intelligente Wohnungen, öffentliche Versorgungsbetriebe, Öl

und Gas sowie weitere Branchen an.





Über Gemalto



Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen im

Bereich digitale Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr

2015 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen

wir Vertrauen.



Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden

Identitäten authentifizieren und Daten schützen. So sind sie sicher und können

Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud ermöglichen.



Gemalto bietet Lösungen am Puls der Zeit, von Zahlungssystemen bis zur

Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren

Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und machen Software zu

Geld. Dadurch ermöglichen wir unseren Kunden, sichere digitale Dienste für

Milliarden von Menschen und Dingen zu liefern.



Unsere mehr als 14.000 Mitarbeiter arbeiten in 118 Niederlassungen, 45

Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 27 Forschungs- und

Softwareentwicklungszentren in 49 Ländern.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie uns

auf Twitter unter (at)gemalto.



Medienansprechpartner:



Philippe Benitez Peggy Edoire Vivian Liang

Nordamerika Europa und GUS-Staaten Volksrepublik China

+1 512 257 3869 +33 4 42 36 45 40 +86 1059373046

philippe.benitez(at)gemalto.com peggy.edoire(at)gemalto.com vivian.liang(at)gemalto.com





Ernesto Haikewitsch Kristel Teyras Shintaro Suzuki

Lateinamerika Naher Osten und Afrika Asien und Pazifik

+55 11 5105 9220 +33 1 55 01 57 89 +65 6317 8266

ernesto.haikewitsch(at)gemalto.com kristel.teyras(at)gemalto.com shintaro.suzuki(at)gemalto.com







Die deutsche Fassung dieser Mitteilung ist eine Übersetzung und darf keinesfalls

als offizieller Text betrachtet werden. Nur der Wortlaut der englischen Fassung

ist verbindlich und daher auch bei Unstimmigkeiten in Bezug auf die Übersetzung

maßgebend.





--------------------------------------------------------------------------------



[1] Gartner, "Gartner Says 6.4 Billion Connected 'Things' Will Be in Use in

2016, Up 30 Percent From 2015" (Gartner sagt, dass 2016 6,4 Milliarden

verbundener "Dinge" im Gebrauch sein werden. Dies ist ein Anstieg um 30 Prozent

im Vergleich zu 2015)



Pressemitteilung (PDF):

http://hugin.info/159293/R/2059372/771881.pdf







