Umfrage unter Festool-Kunden mit dem Ziel, sich für die Zukunft noch besser aufzustellen

Thema der Umfrage: "Was schätzen die Kunden an der Miller GmbH&Co. KG in Bezug auf Festool-Produkte?"

(PresseBox) - Festool führt in Zusammenarbeit mit der Firma Miller GmbH & Co. KG eine Umfrage zum Thema "Was schätzen die Kunden an der Miller GmbH & Co. KG in Bezug auf Festool-Produkte?" durch.

Dabei soll herausgefunden werden, wie sich die Händler und Festool in Zukunft noch besser aufstellen können, um den Wünschen der Kunden gerecht zu werden.

Jeder Festool-Kunde kann online bei der Umfrage teilnehmen:

https://www.umfrageonline.com/s/24b24d8

Unter allenTeilnehmern wird eine Festool Akku-Handkreissäge HKC 55 Li 5,2 EB-Plus verlost. Eine Teilnahme lohnt sich daher doppelt.





Miller GmbH&Co. KG Maschinen und Werkzeuge

