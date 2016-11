LanguageWire und Episerver machen es einfacher, ein weltweites Publikum zu erreichen

Mit dem neuen LanguageWire Episerver Connector ist die Übersetzung

von digitalen Inhalten schneller und einfacher als je zuvor.



LanguageWire, ein dänisches Tech-Unternehmen, dessen

Kooperationsplattform für Sprachdienstleistungen Unternehmen mit

Sprachexperten verbindet, hat heute die Freigabe einer neuen

Episerver-Integration bekannt gegeben. Der LanguageWire Episerver

Connector ist eine automatische Verbindung zwischen der

Episerver-Software eines Unternehmens und LanguageWire. Dadurch wird

der Zeitaufwand für die Übersetzung von Inhalten in Episerver, einer

innovativen NET-Experience-Plattform, erheblich reduziert. Laut einer

Untersuchung, die LanguageWire bei seinen Kunden durchgeführt hat,

beträgt die durchschnittliche Zeitersparnis ganze 20 Minuten pro

Webpage und Sprache.



Internet und Digitalisierung lassen die Welt immer näher

zusammenrücken und Unternehmen publizieren zunehmend mehr Content.

Der Bedarf an neuer und effizienterer Technologie für die

Übersetzungsintegration liege also auf der Hand, so Jesper Lehrmann,

Product Director für Konnektivität bei LanguageWire.



"LanguageWire entwickelt Lösungen, die unseren Kunden dabei

helfen, weltweit zu kommunizieren. Mit unserem neuen Episerver

Connector können Unternehmen direkt in der Episerver-Plattform mit

nur wenigen Klicks mehrsprachige Inhalte schaffen", erklärt der

Experte für digitale Strategien. "Unsere Integration und

Automatisierung von Übersetzungsprozessen beseitigt die meisten

manuellen Aufgaben und Fehlerquellen bei der Herstellung von

lokalisierten Inhalten. Dadurch verringert sich der Zeitaufwand für

Übersetzung, sodass Content schneller veröffentlicht werden kann.



Bei der Übersetzung einer neuen Website mit 100 Seiten und in fünf

Sprachen können beispielsweise rund 10.000 Minuten eingespart werden.



Dies entspricht mehr als einem Monat Arbeit oder 166 Stunden",

erklärt Jesper Lehrmann. "Das summiert sich sehr schnell zu einem

erheblichen Geldbetrag."



"Wie alle Kunden von LanguageWire, haben auch die Nutzer unserer

Kollaborationsplattform für Sprachdienstleistungen Zugang zu unserem

Netzwerk an ausgesuchten Fachübersetzern", so der Experte für

Konnektivität. "Übersetzungen von gleichbleibend hoher Qualität haben

in einer Welt, in der das Kundenerlebnis ein wichtiger Parameter ist,

eine herausragende Bedeutung. Unsere Kunden haben deshalb die

Möglichkeit, ein festes Team mit bevorzugten Übersetzern zu wählen -

sie arbeiten also mit Profis zusammen, die Markenkenntnisse haben und

jeden Auftrag auf gleichbleibend hohem Qualitätsniveau ausführen."



Weitere Informationen und die Möglichkeit, eine Vorführung des

LanguageWire Episerver Connectors zu buchen, stehen unter

languagewire.com/episerver bereit oder direkt im Episerver

Add-on-Store:

http://www.episerver.com/partners/add-on-store/languagewire.



Über LanguageWire



Seit 2000 steht LanguageWire für erstklassige Übersetzungen und

moderne Technologielösungen. Wir zählen mittlerweile weltweit zu den

führenden Übersetzungsdienstleistern. Die Treue unserer Kunden

verdienen wir uns Tag für Tag mit unkomplizierten Lösungen,

hochwertigen Übersetzungen und messbaren Werten. Wir bieten Exzellenz

auf allen Ebenen: professionelle Ansprechpartner, ausgesuchte

Übersetzer und Lektoren sowie innovative Technologien und bewährte

Ergebnisse für Unternehmen, die in ausländischen Märkten tätig sind.



Über Episerver



Episerver verbindet digitalen Handel und digitales Marketing und

hilft Unternehmen dabei, ihren Kunden einzigartige digitale

Erlebnisse mit messbaren Ergebnissen zu bieten. Die Episerver Digital

Experience Cloud(TM) verbindet Inhalte, Handel,

Multi-Channel-Marketing und Predictive Analytics in einer einzigen

Plattform, die den gesamten Zyklus für Onlineaktivitäten unterstützt

- von intelligenter Echtzeitpersonalisierung und Lead-Generation bis

hin zur Konversion und Folgeaufträgen - und dies mit noch nie da

gewesener Einfachheit. Episerver hat eine zentrale Position im

Ökosystem der digitalen Erfahrung und ermöglicht es Digital Leadern,

disruptive, transformative Strategien umzusetzen, um den Kunden

herausragende Erlebnisse zu bieten - an jedem Punkt der

Kontaktaufnahme.







