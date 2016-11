Paying Taxes 2017: Warum das deutsche Steuersystem besser ist als sein Ruf

(ots) - Die Erstattung der Mehrwertsteuer

funktioniert in Deutschland effizienter als in den meisten anderen

europäischen Ländern, zeigt die "Paying Taxes"-Studie von PwC und

Weltbank / Unterm Strich bleibt die finanzielle und zeitliche

Belastung für hiesige Mittelständler trotzdem deutlich zu hoch /

Steuern und Abgaben summieren sich in Deutschland 48,9 Prozent des

Gewinns / Europaweit sind es im Schnitt nur 40,3 Prozent



Deutsche Mittelständler zahlen weiterhin höhere Steuern und

Abgaben als Wettbewerber in den meisten anderen europäischen Ländern.

Das ist das Ergebnis der "Paying Taxes 2017"-Studie, die die

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC gemeinsam mit der

Weltbank erstellt hat. Demnach führen kleine und mittelgroße

Unternehmen hierzulande 48,9 Prozent ihres Gewinns an den Fiskus und

die Sozialkassen ab. Im gesamten EU- und EFTA-Raum sind es dagegen

nur durchschnittlich 40,3 Prozent.



Ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist der zeitliche Aufwand, der

in deutschen Betrieben anfällt. So gehen bei einem typischen

Mittelständler satte 218 Arbeitsstunden jährlich für die Steuer

drauf, während es insgesamt in der EU und der EFTA nur 164 Stunden

sind. Wie viel effizienter manche andere Länder arbeiten, zeigt das

Beispiel der Schweiz, wo Unternehmen im Schnitt mit 63 Stunden

auskommen. Auch in Irland (82 Stunden), Großbritannien (110 Stunden)

und den Niederlande (119) nehmen die fiskalischen Angelegenheiten

weit weniger Zeit in Anspruch als hierzulande.



Nach nur fünf Wochen ist die Mehrwertsteuer erstattet



Zugleich zeigt die Studie allerdings auch, dass das deutsche

Steuersystem in manchen Bereichen besser funktioniert als häufig

dargestellt. So gingen die Weltbank und PwC für die inzwischen elfte

Auflage der "Paying Taxes"-Studie erstmals der Frage nach, wie viel

Aufwand nach der eigentlichen Steuererklärung noch für die



Unternehmen anfällt. Dabei kam zum Beispiel heraus, dass die

Mehrwertsteuererstattung in vielen Ländern zu Problemen zwischen

Betrieben und Fiskus führt - während der Prozess hierzulande

standardisiert ist und bei normalen Mittelständlern praktisch nie

eine Steuerprüfung nach sich zieht.



"Dieser Vorteil macht die genannten Nachteile zwar nicht wett.

Allerdings sollte man den Effizienzgewinn, der sich durch die simple

Methode zur Verrechnung der Mehrwertsteuer ergibt, auch nicht

kleinreden", sagt Marius Möller, Tax-Vorstand von PwC in Deutschland.

Zumal: "Unsere Untersuchung fördert in diesem Zusammenhang einen

weiteren Pluspunkt des deutschen Steuersystems zutage. So dauert es

im Schnitt nur fünf Wochen, bis dem Mittelständler die zu viel

gezahlte Mehrwertsteuer erstattet wird. In Spanien dagegen sind es 18

Wochen, in Irland 16 Wochen. Aus Sicht eines Unternehmens, das knapp

bei Kasse ist, kann dieser Vorteil durchaus essentiell sein", so

Möller.



Deutschland weltweit nun auf Platz 48 - statt auf Rang 74



Unterm Strich erreicht Deutschland in dem neu erstellten

"Post-filing Index", der den Aufwand nach der eigentlichen

Steuererklärung untersucht, sehr gute 97,4 von 100 möglichen Punkten.

Unter den Ländern im EU- und EFTA-Raum bedeutet diess Rang acht. Auch

die Gesamtplatzierung verbessert sich damit deutlich. So landete

Deutschland unter 190 Volkswirtschaften weltweit diesmal immerhin auf

dem 48. Platz; ohne die Einbeziehung des "Post-filing Index" wäre es

lediglich Rang 74 gewesen.



"Das deutsche Steuersystem ist effizienter als sein Ruf - aber es

gibt noch Raum für deutliche Verbesserungen", lautet das Fazit von

PwC-Tax-Experte Möller. "Gerade was den regulären Aufwand anbetrifft,

hinkt Deutschland mit 218 Arbeitsstunden zu weit hinter vielen

vergleichbaren Ländern hinterher. An dieser Stelle gilt es

anzusetzen. Denn: Entgegen einer weit verbreiteten Annahme sind

Steuerreformen kein Nullsummenspiel, bei dem nur eine Seite

profitieren kann - entweder die Unternehmen oder der Fiskus. Wenn es

gelingt, das System effizienter zu machen, dann profitieren alle

davon."



Pressekontakt:

Sven Humann

PwC Presseabteilung

Tel.: +49 (0)211-981 2188

E-Mail: sven.humann(at)de.pwc.com

www.pwc.de



