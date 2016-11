ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty wird mit dem German Design Award 2017 ausgezeichnet (FOTO)

Die international besetzte Experten-Jury des German Design Awards

hat das ANNEMARIE BÖRLIND Qualitätssiegel mit dem Special Mention

Preis in der Kategorie "Corporate Identity" ausgezeichnet.



Die Begründung der Jury lautet: "Das minimalistisch gestaltete

Siegel überzeugt mit einer hohen Informationsdichte, wirkt durch die

Farb- und Materialwahl aber insgesamt sehr glaubwürdig und

authentisch und unterstreicht damit souverän das Image der Marke."



Der German Design Award zählt zu den anerkanntesten

Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über Fachkreise hinaus

hohes Ansehen. Mit diesem Preis werden innovative Produkte und

Projekte, ihre Hersteller und Gestalter ausgezeichnet, die in der

deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind.

Vergeben wird der German Design Award vom Rat für Formgebung, der

deutschen Marken- und Designinstanz. 1953 auf Initiative des

Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet, unterstützt er die

Wirtschaft dabei, konsequent Markenmehrwert durch Design zu erzielen.



Die Auszeichnung wird im Rahmen der Preisverleihung zum German

Design Award 2017 am 10. Februar 2017 in Frankfurt überreicht.







