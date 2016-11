Die Peter Gläsel Schule in Detmold lebt schon jetzt, was Finnland plant: Schulfächer abschaffen und Kinder aktiv am Lernprozess beteiligen (FOTO)

(ots) -

Das finnische Schulsystem gilt in Deutschland oft als

unerreichbares Vorbild. Anders in Detmold: Hier hat sich vor gut

einem Jahr die Peter Gläsel Schule gegründet. Die Grundschule

verfolgt den interdisziplinären Ansatz, den die finnische

Bildungspolitik einführen will und erweitert ihn durch ein eigenes

und weltweit einzigartiges Bildungsmodell, das Schule als

Betriebssystem begreift und die Strukturen komplett verändert hat, um

den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden.



Die Peter Gläsel Schule setzt auf die Bedeutung von

künstlerisch-kultureller Bildung und Gestaltungsfähigkeit für das

Lernen von Morgen. Das eigens entwickelte PRRITTI®-Bildungsmodell

lebt von eigenen Lernerfahrungen. Jedes Kind hat in der Peter Gläsel

Schule die Möglichkeit ohne Angst und unnötigen Druck seine

Interessen zu finden und weiter zu entwickeln. Für Lehrkräfte, oder

besser Lernbegleiter, besteht die Herausforderung darin, Kindern jede

erdenkliche Möglichkeit und Gelegenheit zu eröffnen, sich allein und

in der Gemeinschaft auszuprobieren, sich zu entdecken und entfalten

zu können. Das Modell bewahrt die komplexen Zusammenhänge des Lernens

und unterscheidet nicht zwischen Schulfächern.



Ein konkretes Beispiel dafür ist ein Projekt, das die Schüler

gerade mit dem Bildungskünstler, Mitbegründer der Schule und Urheber

des PRRITTI®-Modells, Josef Köhler, gestalten: Ein

Streichholzschachtelkunstwerk. Die Kinder gestalten mit Farben und

verschiedenen Materialien und Werkstoffen das Innere kleiner

Streichholzschachteln. Durch das Zusammenkleben der kleinen

Schächtelchen entsteht im Gesamtbild ein großes Kunstwerk. Mit dem

Zuwachs der sichtbaren Zwischenergebnisse im Prozessverlauf entstehen

bei den Kindern neue Ideen für die Weiterentwicklung und Fortsetzung

des Lernprozesses. Der Prozess ist im Ergebnis offen. Die Kinder



können über den Fortgang in hohem Maße mitbestimmen.



Ob und wie der Prozess fortgeführt wird, hängt maßgeblich davon

ab, wie attraktiv und sinnvoll den Kindern die Fortsetzung erscheint.

Haben sie, wie im beschriebenen Fall in der Werkstatt Kunst und

Philosophie den Prozess angenommen, wird das Projekt zur eigenen

Sache. "Inzwischen haben wir mehr als 2.000 Schachteln verbunden und

mehr als 76.000 Streichhölzer gesammelt. Jetzt wollen wir einen

Rekord. Die Kinder recherchieren, ob es weltweit vergleichbare

Projekte oder einen bestehenden Weltrekord gibt, den wir brechen

können", so Josef Köhler.



Das Thema wird die Schüler und Lehrer wohl noch ein paar Jahre

beschäftigen, denn alle fachlichen Bezüge fallen ihnen einfach zu:

Ein Streichholz besteht aus Holz. Holz kommt aus der Natur und wird

von da aus zu einem Streichholz verarbeitet. Außerdem kann man damit

Feuer entfachen. "Wir rechnen mit den Streichhölzern. Alles ist damit

möglich, weil wir am Beispiel des Streichholzes die Zusammenhänge der

Welt erklären können, wenn wir wollen", meint Josef Köhler. Und es

wird deutlich: An der Peter Gläsel Schule sind die Kinder Architekten

ihrer eigenen Bildungsbiografie.



Einzigartig am PRRITTI®-Bildungsmodell ist außerdem ein

kontinuierliches Qualitätsmanagement, das durch das sogenannte

PRRITTI®-Labor gewährleistet ist. Die Schule reflektiert ständig das

Erreichte und zieht daraus Schlüsse für die Weiterentwicklung des

Modells. Die Lernprozesse an der Peter Gläsel Schule werden zudem von

der Erziehungswissenschaftlerin Dr. Julia Höke an der Universität

Paderborn wissenschaftlich begleitet. Dazu werden die Schüler

regelmäßig befragt. Erste Erhebungen zeigen, dass die Schule für die

Schüler eine positive Lernatmosphäre bietet, in der sie sich

wohlfühlen. In der deutschen Schullandschaft ist das keine

Selbstverständlichkeit: In keinem anderen Land gehen Kinder so ungern

zur Schule wie in Deutschland; dies hat Anfang des Jahres eine

internationale Studie gezeigt.



Die Peter Gläsel Schule ist mit dem Schuljahr 2015/16 als

einzügige Grundschule an den Start gegangen. Träger ist die Peter

Gläsel Stiftung in Detmold. Die Privatschule finanziert sich durch

Stiftungsgelder und öffentliche Zuschüsse. Für die Schüler ist der

Schulbesuch wie an staatlichen Schulen kostenlos.







