Henry London: Neue Mondphasen-Kollektion

Weit oben im Himmelszelt wacht er über uns. Seine magischen Kräfte beeinflussen nicht nur die Gezeiten, sondern auch unsere Träume und Gedanken. Vielen Dichtern und Künstlern dient er als Inspirationsquelle für ihre Werke. Auch die britische Uhrenmarke Henry London ist fasziniert von der einzigartigen Anziehungskraft des Mondes und widmet dem einzigen natürlichen Satelliten der Erde eine ganz eigene Mondphasen-Kollektion.

(firmenpresse) - Die Modelle für sie und ihn überzeugen durch ihre klassische Formensprache und zeitlose Farbgebung. Glanzlicht ist die Mondphasenanzeige sowie das Zeigerdatum, das von einem blauen Zeiger mit Mondsichel eingerahmt wird. Komplettiert wird das elegant gestaltete Zifferblatt von der Tages- und Datumsanzeige.



Mit dieser neuen Mondphasen-Kollektion verbindet Henry London einmal mehr elegantes Vintagedesign mit modernen Akzenten, ohne seinen klassischen Charakter zu verlieren. Ebenso wie der Trenchcoat, das Oxfordshirt oder der Seidenschal sollte eine Mondphasen-Uhr bei keinem Styling fehlen.



Wer nicht nur am Handgelenk einen Blick auf die Gestirne werfen will, kann auch dank Henry’s Londontipps die Himmelswelten in Englands Hauptstadt näher kennenlernen. Im bekannten Peter Harrison Planetarium gelingt die Sternenkunde am besten.







http://www.henry-london.com



Über Henry London: Die Uhrenmarke wurde 2015 in Großbritannien gegründet – inspiriert von der unvergleichlichen Atmosphäre Londons und von ihren ungewöhnlichen Orten. Das britische Label weiß um die Faszination von zeitlosem Vintage-Design und hat dies für die Gegenwart neu interpretiert. Wie in London treffen auch bei Henry London verschiedene Welten aufeinander: Tradition und Moderne vereinen sich in den Zeitmessern der Uhrenmarke. Cool und kühn zugleich kreieren die Modelle einen individuellen Style – Find your own expression. Wear London your way.

