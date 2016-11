„Ein Ford für alle Fälle“ in Rimpar

Das Autohaus Rumpel und Stark GmbH aus Unterpleichfeld übergibt sein erstes Carsharing-Fahrzeug an die Gemeinde Rimpar

(firmenpresse) - Rimpar/Unterpleichfeld. Carsharing ist groß im Kommen, die Devise heißt: Auto leihen statt kaufen. Das Ford-Autohaus Rumpel und Stark GmbH nimmt sich diesen Trend zu Herzen. In Kooperation mit dem Ford-Konzern, dem Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg (APG) und DB Rent bietet es den Bewohnern von Rimpar die Möglichkeit, auch ohne eigenes Fahrzeug kurzfristig hundert Prozent mobil zu sein. Am vergangenen Mittwoch (16. November) wurde daher das erste Carsharing-Fahrzeug vor dem Schloss in Rimpar bei einem Glas Sekt eingeweiht. Dort ist auch der Stellplatz des Autos. Neben Christian Reith und Julia Zoufal, die einen Ford Fiesta im Namen des Autohauses offiziell an die Gemeinde Rimpar übergaben, prosteten Bürgermeister Burkard Losert sowie Prof. Dr. Alexander Schraml, Dr. Sibylle Holste und Monika Mützel vom Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg auf die Kooperation an.



In einer kurzen Ansprache dankte Rimpars Bürgermeister dem Autohaus für die innovative Idee und neue Partnerschaft und äußerte sich zum Vorhaben: "Wir haben uns bewusst für das Carsharing entschieden, da das Projekt vielseitig und eine günstige Nutzungsmöglichkeit ist, sowohl für die Gemeinde, als auch für die Bürger. Dadurch wird ein enormes Potenzial freigesetzt."



Dass sich dieses Potenzial weiter entfaltet, indem andere Unternehmen ebenfalls Vorhaben dieser Art umsetzen, ist sein Wunsch für die Zukunft von Rimpar: "Vielfalt ist Trumpf. Wenn sich das Projekt etabliert, ist auch der Bedarf dafür da, dass man weitere Möglichkeiten in das Angebot übernimmt." Schließlich ließ es sich das Gemeindeoberhaupt nicht nehmen, das neue Schild zur Kennzeichnung des Carsharing-Parkplatzes eigenhändig zu befestigen.



Auch das Kommunalunternehmen ist erfreut über die neue Kooperation, wie APG-Vorstand Prof. Dr. Alexander Schraml betont: "Wir brauchen eine gute Kombination zwischen Individualverkehr und öffentlichem Personennahverkehr. Diese Lösung ist perfekt für alle, die nicht regelmäßig ein Auto brauchen." Ansprechen möchte man vor allem Familien ohne Zweitwagen, Fahranfänger, die kein eigenes Auto haben, Gewerbetreibende oder Touristen. Ein besonderer Vorteil des Projekts ist, dass auch junge Fahrer ab 18 Jahren mitmachen dürfen und es keine weiteren Einschränkungen gibt, wie bei anderen Vermietgesellschaften.





Die Teilnahme ist denkbar einfach: Nach Beantragung einer Carsharing Kundenkarte, die deutschlandweit gültig ist, bucht man das Fahrzeug mit der persönlichen Karten- bzw. Kundennummer per App oder im Internet. Der Schlüssel und eine Tankkarte liegen im Fahrzeug, das man mit der Kundenkarte öffnen und schließen kann. Der Fahrer muss sich um nichts kümmern, sondern kann sofort einsteigen und losstarten.



Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs profitieren besonders von dem Projekt, denn die Inhaber von Zeitkarten können die Carsharing-Kundenkarte zum vergünstigten Preis erwerben. Das fördert auch den Umweltschutz, wie Prof. Dr. Schraml abschließend bemerkt: "Ich denke, dass wir mit dieser Aktion einen Anreiz dafür schaffen können, dass Menschen, die nur selten ein Auto brauchen, ihr Fahrzeug abgeben und ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel nutzen."







Das Autohaus Rumpel und Stark GmbH in Unterpleichfeld gibt es in seiner jetzigen Form seit dem 1. Januar 1974. Geschäftsführer Bastian Stark führt den Familienbetrieb, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1919 reichen, mit seinem Vater Wilfried Stark in vierter Generation. Derzeit hat das Autohaus in Unterpleichfeld inklusive der beiden Geschäftsführer 25 Mitarbeiter.



Das Angebot des Autohauses ist ebenso vielfältig wie attraktiv: Verschiedene leistungsstarke Pkw-Modelle, hochwertige Nutzfahrzeuge und Gebrauchtwagen bietet der Familienbetrieb an. Neben der Reparatur- und Unfallinstandsetzung gehören der Service, Zubehör sowie der Pannendienst zum Produkt- und Dienstleistungsangebot. Dies setzt ein hohes Maß an Flexibilität, Kreativität und Sorgfältigkeit voraus.



Für die beiden Geschäftsführer ist der partnerschaftliche und respektvolle Umgang mit dem Kunden besonders wichtig. Faire Preise sind ein weiteres Kennzeichen des bodenständigen Unternehmens. Auch deswegen hat sich der Traditionsbetrieb seit Jahrzehnten im Markt etabliert. Derzeit beschäftigt das Autohaus 25 Mitarbeiter.



Ein Beweis für die fachmännischen Fähigkeiten der Unterpleichfelder sind die zahlreichen Auszeichnungen in den vergangenen Jahren. So erhielt der Familienbetrieb bereits drei Mal Gold und zwei Mal Bronze für erstklassige Gebrauchtfahrzeuge und deren Auslieferungsqualität.



Nach der Auszeichnung zum „FHD Plus Partner“ für herausragende Service-Qualität mit der FHD Mobil Autovermietung im Jahr 2012 folgte 2014 das Zertifikat zum Prüfstützpunkt (als zuständige Stelle für die regelmäßige Überprüfung von Prüfstützpunkten). Dieses stellte die KFZ-Innung Unterfranken aus. Ein Jahr später landete das Autohaus im vom Auto-Club-Europa (ACE) organisierten Wettbewerb „Bester Werber 2015 / Region Süd“ auf dem 3. Platz. Im Februar 2016 bekam das Autohaus Rumpel + Stark eine Urkunde vom ACE für 30 Jahre Partnerschaft.



Autohaus Rumpel und Stark GmbH

Herr Bastian Stark (Geschäftsführer)

Frau Julia Zoufal (Serviceassistentin)

Autohaus Rumpel und Stark GmbH

Ölbergstrasse 4

97294 Unterpleichfeld



Tel.: 09367 - 8630

Mail. Bastian.stark(at)rumpel-stark.de

Mail: julia.zoufal(at)rumpel-stark.de

Internet: www.rumpel-stark.de



Pressebeck

Friedrich-Bergius-Ring 15

97076 Würzburg



Telefon: +49 (0) 931 2705 494

Telefax: +49 (0) 931 2705 495

E-Mail: post(at)pressebeck.de

Internet: www.pressebeck.de

