Qualität am Bau: Meisterbrief für Matthias Schrödl

Matthias Schrödl von der Bauunternehmung Horst Schrödl GmbH & Co. KG aus Diespeck (Mittelfranken) erhielt den Meisterbrief am 19. November in Ansbach

(firmenpresse) - Diespeck. Es ist ein bemerkenswerter Augenblick in der Geschichte mancher Familie, wenn der Sohn in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Bei einem Familienunternehmen ist dies ähnlich. Horst Schrödl, Inhaber der gleichnamigen Diespecker Bauunternehmung, freut sich, dass sein Sohn Matthias die Meisterschule als Maurer- und Betonbaumeister der Kreishandwerkerschaft Ansbach erfolgreich abgeschlossen hat. Für den Fortbestand des elterlichen Betriebs in die nächste Generation hinein bedeutet der Meisterbrief einen Meilenstein. So kann der 56-jährige Firmenchef heute damit rechnen, dass der Betrieb auch in Zukunft im Familieneigentum bleibt. Die Weichen sind zumindest gestellt.



Meister fallen nicht vom Himmel. Diese Qualifikation muss man sich hart erarbeiten und mit Zielstrebigkeit redlich verdienen. Matthias Schrödl steht bei Schrödl-Bau als Vorarbeiter auf Baustellen seit gut zwei Jahren in der Verantwortung, als Maurer- und Betonmeister bringt er nun noch mehr Qualität und Know-how in das traditionsreiche Unternehmen ein.



Der 25-jährige designierte Juniorchef arbeitet seit 2011 im elterlichen Betrieb, nachdem er, wie es Tradition ist, seine Ausbildung zum Maurer bei einem anderen Unternehmen - in diesem Fall bei der Firma Willner in Münchsteinach - absolviert hatte. Vor der Meister- stand noch die Vorarbeiterschule auf dem Plan.



Sportlicher Typ mit Kämpferherz



Als Vorarbeiter ist Matthias Schrödl verantwortlich für die Organisation der Baumaterialien, in Abstimmung mit dem Bauleiter koordiniert er die Zeitabläufe, teilt Mitarbeiter ein und arbeitet auch selbst mit. Der junge Meister blickt in die Zukunft. Er sagt: "Für mich ist der Meistertitel ein Meilenstein, denn dadurch werden mir weitere Türen geöffnet."



Der 25-Jährige ist ein bodenständiger, junger Mann, der seiner Heimat verbunden ist. Er hält sich gerne in Gesellschaft anderer Menschen auf und ist ein sportlicher Typ mit Kämpferherz. Diese Tugend beweist er seit nunmehr acht Jahren als Kampfsportler im Taekwondo beim DTV Diespeck.





Nicht nur für den jungen Meister, sondern auch für seine Eltern und den ganzen Betrieb bedeutet der Meistertitel viel. Diesen feierten die Absolventen bei der Meisterfeier auf Einladung der Kreishandwerkermannschaft Neustadt/Aisch – Bad Windsheim am Samstag, 19. November um 18 Uhr im Gasthaus „Kohlenmühle“ in Neustadt/Aisch. Am 3. Dezember, bei der Weihnachtsfeier von Schrödl, wird man mit einem Glas Sekt auf den „frisch gebackenen“ Meister anstoßen. „Wir freuen uns sehr, dass Matthias die nächste Hürde in seinem Beruf mit Bravour genommen hat“, sagt Horst Schrödl.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.schroedl-bau.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die heutige Bauunternehmung Schrödl Bau GmbH & Co. KG wurde im Jahr 1950 durch Leonhard Fischer gegründet. 1972 übernahm Johann Schrödl, Vater des jetzigen Betriebsinhabers, das Unternehmen. Seit 1995 führt Horst Schrödl die Geschäfte und beschäftigt derzeit 40 Mitarbeiter.

Zum vielseitigen Angebot des Diespecker Familienbetriebs gehören Maurer- und Betonarbeiten beim Rohbau. Daneben erstellt Schrödl Bau schlüsselfertige Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser – von der Planung bis zur Umsetzung. Renovierungs- und Umbauarbeiten gehören ebenso zum Leistungsspektrum wie Pflaster- und Plattenbelagsarbeiten.

Das Unternehmen Schrödl sieht die Vorzüge in der eigenen Unabhängigkeit sowie in der fachmännischen Abwicklung der Bauprojekte. Zwei wesentliche Kennzeichen der Unternehmensphilosophie – Nachhaltigkeit in der Bauweise und Leistungsstärke – äußern sich auf der Baustelle: Der Selbstanspruch der Firma lautet, hochwertige Bauausführung und innovative Lösungen zu marktgerechten Preisen zu bieten.

Auch die soziale Komponente spielt eine Rolle in der Unternehmensführung. Man möchte den eigenen Mitarbeitern gute Perspektiven bieten und setzt daher auf einen kooperativen Führungsstil. Die Geschäftsführung legt Wert auf einen partnerschaftlichen und respektvollen Umgang mit den Mitarbeitern. Dies gilt auch im Verhältnis zu Kunden, Lieferanten und anderen Zielgruppen.

Im Jahr 2001 erlangte Horst Schrödl erstmals das Zertifikat „Bauen mit Innungsqualität“ vom Bau e.V. Berlin, zuletzt erhielt man diese Auszeichnung 2016. Im Jahr 2011 erreichte man den 2. Platz beim Wettbewerb „Service Champion“.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bauunternehmung Horst Schrödl GmbH & Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

Schrödl Bauunternehmung GmbH & Co. KG

Herr Horst Schrödl

Schleifmühlstraße 25

91456 Diespeck

Tel: 09161 - 26 46

Mail: info(at)schroedl-bau.de

Internet: www.schroedl-bau.de



Datum: 28.11.2016 - 11:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1429624

Anzahl Zeichen: 2846

Kontakt-Informationen:

Firma: Bauunternehmung Horst Schrödl GmbH & Co. KG



Meldungsart: Personalie

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 131 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung