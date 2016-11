Auszeichnung von AutoScout24

mobilforum Dresden GmbH ist eines der besten Autohäuser in Deutschland

Die Auszeichnung von AutoScout24.

(firmenpresse) - Dresden, 28. November 2016

Die mobilforum Dresden GmbH zählt zu den besten Autohäusern in Deutschland: Das haben die Nutzer von AutoScout24 mit ihren Bewertungen entschieden. Seit 2013 können Besucher auf dem Online-Fahrzeugmarkt die Händler in den Bereichen Gesamteindruck, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Angebotsbeschreibung und Kauferlebnis bewerten. Die mobilforum Dresden GmbH in Dresden hat besonders viele und gute Kundenbewertungen erhalten und wurde mit durchschnittlich 3,9 von 5 Sternen bewertet. Mit den beiden Standorten in Dresden-Kaditz und Dresden-Neustadt gehört die mobilforum Dresden GmbH zur mobilforum Gruppe.



„Die Bewertungen bieten Transparenz und Orientierung, wie zufrieden Kunden mit einem Händler waren und wie gut sein Service ist“, sagt Sebastian Lorenz, Vice President Consumer bei AutoScout24.



Tobias Kaboth, Geschäftsführer der mobilforum Gruppe, freut sich über die Auszeichnung: „Die guten Bewertungen von Seiten der Kunden sind für uns gleichzeitig ein Ansporn, noch besser zu werden. Wir wollen uns auch in Zukunft mit unseren Premium-Marken und einem erstklassigen Service in Dresden und der gesamten Region positionieren.“



Die meisten Autokäufer informieren sich im Netz, bevor sie einen Händler besuchen. Die Online-Noten geben ihnen dabei Orientierung. AutoScout24 war im Jahr 2013 der erste große Online-Fahrzeugmarkt in Deutschland, der Händler-Bewertungen einführte. Heute finden sich ca. 147.000 Kundenmeinungen auf der Internetseite.





mobilforum Gruppe – Unternehmen Automobil.

Die mobilforum Gruppe wurde mit dem Saab City Zentrum groß, welches die Geschäftsführer Tobias Kaboth und Michael Hesse 2006 in Dresden gründeten. Das „Unternehmen Automobil“ wuchs bis heute zu einer festen Größe in der Region heran. Die mobilforum Gruppe umfasst acht Häuser, in denen über 100 Mitarbeiter beschäftigt sind und vereint unter ihrem Dach die Premium-Marken BMW, Cadillac, Corvette, Camaro und Infiniti sowie die Kultmarke MINI. Im Unternehmensbereich mobilforum Classic wird gemeinsam mit den Kunden die Leidenschaft für legendäre Oldtimer geteilt.

