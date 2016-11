Hessischer Beamtenbund sieht Forderung nach "Blaue Plakette" als rein populistisch

(ots) - "Wir halten die Forderung von Umweltministerin

Hinz nach Einführung der "Blauen Plakette", für eine populistische

Position", erklärte Heini Schmitt, Landesvorsitzender des dbb Hessen

in Frankfurt. "Hier geht es darum, Fahrzeuge, die nicht der

sogenannten "EURO-6-Norm" entsprechen, aus Innenstädten verbannen zu

können." Der dbb Hessen befürchte, dass die überhastete Einführung

der Plakette die Arbeitsfähigkeit der hessischen Verwaltung

gefährdet.



Schmitt begründet dies anschaulich: "Die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter des Landes Hessen, werden ihre privaten "alten"

Diesel-Pkw nicht mehr für Dienstreisen einsetzen können, wenn sie

Innenstädte ansteuern müssen. Angesichts der bestehenden Umweltzonen

ist das für kleinere Dienststellen, die keine Dienstfahrzeuge haben,

ein massives Problem." Schmitt ergänzt, dass auch die Dienstfahrzeuge

des Landes zu einem erheblichen Anteil mit Dieselmotoren bestückt

seien, die der neuen Euro-6-Norm nicht entsprächen und dann wohl auf

Kosten der Steuerzahler umgerüstet oder ersetzt werden müssten. Als

Beispiel für die befürchtete Erschwernis nennt Schmitt die im Rahmen

der Inklusion eingesetzten Förderschullehrkräfte, die häufig an

mehreren Schulen eingesetzt würden. "Ein Ausweichen auf den

Öffentlichen Personennahverkehr ist hier kaum möglich" so Schmitt.



"Bei der Polizei zum Beispiel würde sich die Interventionszeit

drastisch erhöhen, wenn die Beamten zu Fuß ausrücken müssten." Auch

Dienstreisen in die Ministerien oder zu Gerichten würden massiv

erschwert, da die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln je

nach Lage der Dienststelle erhebliche Schwierigkeiten und zeitliche

Verzögerungen mit sich bringe.



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Hessen könnten

aber, auch nicht einfach ihre "alten" Pkws durch neue ersetzen. Der

Wertverfall von Nicht-EURO-6-Autos werde nach der Einführung der



"Blauen Plakette" massiv sein, bis zur weitgehenden

Unverkäuflichkeit. Schmitt stellt fest: "Dies kommt einer faktischen

Enteignung gleich". Die Besoldungspolitik des Landes mit

Gehaltserhöhungen im Umfang von 1% dürfte es für die ganz

überwiegende Zahl der Beamtinnen und Beamten unmöglich machen,

entsprechende neue Fahrzeuge zu beschaffen.



Der dbb Hessen erwarte daher von der hessischen Landesregierung

"Handeln mit Augenmaß". "Das heißt, dass die kurzfristige Einführung

der Blauen Plakette unterbleibt."







