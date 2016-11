Förderprogramm "STERN Junge Fotografie" Bewerbungsfristen 2017: 1. bis 31. Januar für den Förderpreis "STERN Grant" / 1. bis 28. Februar für das Stipendium

(ots) - Mit seinen bildstarken Reportagen setzt der STERN

seit Jahrzehnten Maßstäbe im Magazinjournalismus und wurde dafür

vielfach ausgezeichnet. Die STERN-Redaktion schreibt im Rahmen ihrer

Nachwuchsförderung "STERN Junge Fotografie" auch im kommenden Jahr

zwei Programme aus, die jungen Fotojournalisten die Chance geben,

sich und ihre Karriere zu entwickeln: den "STERN Grant" und das

"STERN Stipendium". Talente zu entdecken und ihnen ein Forum für ihre

Arbeiten zu bieten, gehört zum Selbstverständnis und zur Tradition

des STERN.



Vom 1. bis zum 31. Januar können sich Interessierte unter

www.stern.de/jungefotografie/grant für den "STERN Grant" bewerben.

Zum zweiten Mal lobt das Magazin den mit 10.000 Euro dotierten

Förderpreis aus. Der "STERN Grant" soll jungen Fotografen die

langfristige Beschäftigung mit einem journalistischen Thema

ermöglichen. Die Bewerber formulieren ein kurzes Exposé zu ihrer

Idee. Der Gewinner erhält die Gelegenheit, in Zusammenarbeit mit

einem STERN-Reporter seine Geschichte oder Reportage zu produzieren

und anschließend in einer Publikation der STERN-Markenfamilie zu

veröffentlichen. Im letzten Jahr gewann der spanische Fotograf

Sebastian Liste den "STERN Grant" für seinen Projektvorschlag

"Mexico. An intimate pandemic". In seiner Foto-Reportage zeigt er,

wie sich die in Mexiko allgegenwärtige Gewalt durch Drogenbanden auf

alle Bereiche des täglichen Lebens auswirkt. Seine Arbeit erscheint

im kommenden Jahr im STERN.



Am 1. Februar beginnt die Bewerbungsphase für das "STERN

Stipendium". Bis zum 28. Februar können Nachwuchstalente ihre

Unterlagen unter www.stern.de/jungefotografie/stipendium einreichen.

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium im visuellen Bereich.

Der Stipendiat erhält die Chance, auf fester Vertragsbasis ein Jahr

lang für den STERN zu arbeiten. Gemeinsam mit STERN-Redakteuren



entwickelt er Themen im In- und Ausland und setzt diese optisch um.

Der Schwerpunkt liegt auf moderner Porträt- und Reportagefotografie.



STERN Artdirektorin Frances Uckermann: "Wir möchten dem

fotografischen Nachwuchs ein Forum bieten. Mit dem Stipendium

erhalten Studienabgänger die Chance, für ein Jahr in der

STERN-Redaktion zu arbeiten, alle Abteilungen und die journalistische

Arbeitsweise kennenzulernen. Der 'STERN Grant' unterstützt junge

Talente, auch solche Projekte zu realisieren, die sonst aus Zeitdruck

und Geldnot vielleicht nicht zustande kommen würden. Wir freuen uns

sehr auf die Bewerbungen."







Pressekontakt:

Sabine Grüngreiff

Leiterin Markenkommunikation

Gruner + Jahr GmbH & Co KG

Telefon: 040 / 37 03 - 2468

E-Mail: gruengreiff.sabine(at)guj.de

Internet: www.stern.de



Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gruner+Jahr, STERN

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.11.2016 - 11:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1429663

Anzahl Zeichen: 3112

Kontakt-Informationen:

Firma: Gruner+Jahr, STERN

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung